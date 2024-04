One Piece: una nuova teoria lega Vegapunk al Frutto del Diavolo di Kidd

Tra i personaggi che One Piece ha introdotto nella saga finale del manga, quello più importante non può che essere Vegapunk. Lo scienziato che ha lavorato per il governo mondiale da sempre, si è rivelato un alleato leale dei Pirati di Cappello di Paglia. Attualmente la situazione sull’isola del futuro è drammatica, in quanto messa a ferro e fuoco dal Buster Call attualmente in atto con l’obiettivo di disintegrare tutti i progressi dello scienziato e di toglierli la vita per aver condotto indagini proibite sul Secolo dei Grande Vuoto.

Sempre a proposito di Vegapunk, una nuova teoria è emersa e questa suggerisce una connessione tra Vegapunk e un componente dei pirati della Peggiore Generazione. Tale teoria potrebbe anche non essere vera, tuttavia si basa su prove concrete per poter dimostrare che Vegapunk e Kid potrebbero essere legati tra loro.

LEGGI ANCHE:



Le uscite Panini Comics del 25 aprile 2024

Una delle curiosità che Vegapunk ha rivelato ai Pirati di Cappello di Paglia sui Frutti del Diavolo è che tutti questi sono forgiato da un sogno. Nello specifico, lo scienziato aveva notato che ogni Frutto del Diavolo ha avuto origine basandosi sull’idea che ogni Frutto incarna un desiderio preciso che qualcuno aveva per l’evoluzione dell’umanità. Mentre molti dei sogni legati ai Frutti del Diavolo devono essere rivelati, un fan di One Piece crede che il sogno di Vegapunk potrebbe aver generato il Frutto del Diavolo di Capitan Kid.

E quindi vi si chiede quale fosse il sogno di Vegapunk per l’evoluzione umana. Lo scienziato voleva creare una fonte infinita di energia per l’umanità, affermando che il mondo effettivamente ne è pieno. Se questa risorsa grezzo potesse essere convertita in una forma più definita e accessibile, non ci sarebbero stati più conflitti. Vegapunk era certo che la scienza lo avrebbe reso possibile un giorno. Considerando che i poteri di Kidd sono magnetici, la teoria esplora l’idea che sia stato il sogno di Vegapunk a creare il Frutto di Kidd.

Nel recente capitolo del manga, l’Isola del Futuro subisce ulteriori danni irreparabili con l’intervento dei cinque Astri di Saggezza. Anche se Kidd ha avuto un ruolo nella saga finale, si sta ancora leccando le ferite dopo aver incontrato Shanks, cadendo rovinosamente in uno sconto brevissimo.

Fonte – Comicbook