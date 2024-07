One Piece lancia una nuova linea di biancheria intima

One Piece, uno dei franchise di anime e manga più amati, sta per lanciare una nuova collezione di biancheria intima in Giappone. Questa linea, in collaborazione con HIPSHOP, sarà disponibile a partire dal 19 luglio e includerà personaggi iconici come Luffy, Zoro, Sanji e molti altri.

Dettagli della Collezione

La nuova collezione di biancheria intima di One Piece presenta una varietà di design che raffigurano sia i membri principali della ciurma di Cappello di Paglia che personaggi meno conosciuti, come Katakuri, Rob Lucci e Oden. Questa gamma di prodotti mira a catturare l’essenza e lo spirito avventuroso della serie, offrendo ai fan un modo unico per celebrare i loro personaggi preferiti.

Celebrazioni per il 25° Anniversario

Il 2024 è un anno speciale per One Piece, che celebra il suo 25° anniversario. Questo traguardo è segnato da numerosi eventi e iniziative, tra cui il recente takeover della Las Vegas Sphere e il raggiungimento di nuovi traguardi nella trasmissione del doppiaggio dell’anime. La nuova collezione di biancheria intima si inserisce perfettamente in questo contesto di festeggiamenti, offrendo ai fan qualcosa di nuovo e divertente.

Per chi desidera recuperare la serie dall’inizio, l’intero catalogo dell’anime One Piece è disponibile su Crunchyroll, sia in lingua originale giapponese che doppiato in italiano. Gli episodi più recenti, parte dell’Arco di Egghead, vengono trasmessi settimanalmente e sono disponibili su Crunchyroll e Netflix. Per chi preferisce il manga, i capitoli più recenti possono essere letti gratuitamente sulla biblioteca digitale Shonen Jump Manga Plus di Shueisha. Inoltre, è in produzione la seconda stagione della serie live-action di One Piece su Netflix, basata sulla saga di East Blue.

Con questa nuova collezione, One Piece continua a dimostrare la sua capacità di innovare e sorprendere i fan, offrendo loro nuovi modi di connettersi con l’universo di Eiichiro Oda.

Fonte Comic Book