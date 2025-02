Cuphead: Out of the Cards – Il Nuovo Eccezionale Set di Carte Collezionabili Ispirato al Celebre Videogioco

Tomodachi Press, editore emergente nel panorama italiano, ha recentemente annunciato il suo progetto d’esordio: un magnifico set di carte collezionabili che rende omaggio al celebre videogioco Cuphead, creato dai talentuosi fratelli Chad e Jared Moldenhauer. Questo ambizioso progetto, intitolato “Cuphead: Out of the Cards”, rappresenta un tributo artistico che fonde la passione per il collezionismo di carte con l’estetica unica e inconfondibile dell’amato titolo videoludico.

Gli esperti dietro le carte collezionabili di Cuphead

La collezione nasce dalla grande ammirazione di Dario Moccia, Direttore Artistico già noto nel mondo delle carte collezionabili per Dossier e Dusty per il gioco Yu-Gi-Oh!. Il progetto è stato sviluppato dallo studio MDHR, specializzato nel reinterpretare l’epoca d’oro dei cartoon americani degli anni ’30, esattamente lo stile che ha reso Cuphead un fenomeno mondiale.

La direzione artistica di Dario Moccia si unisce all’expertise tecnica di Davide Masella, con 60 carte per il Main Set e 36 Special Card disegnate da talentuosi artisti. Ciò che rende “Cuphead: Out of the Cards” davvero speciale è la sua capacità di reinterpretare le avventure di Cuphead e Mugman attraverso l’arte delle carte collezionabili, trasformando i protagonisti che hanno malauguratamente ipotecato la propria anima col diavolo in personaggi da collezionare.

Composizione del set di carte Cuphead: Out of the Cards

Il set di carte include ogni elemento iconico del videogioco originale, compresi i contenuti del DLC The Delicious Last Course. I collezionisti troveranno carte dedicate a:

Boss che i fratelli incontrano durante le loro avventure

Livelli Run ‘N Gun

Gli Amuleti

I potenti Colpi EX

Le armi Super

Gli NPC che popolano l’Isola Calamaio

Sistema di rarità delle carte Cuphead: Out of the Cards

Le carte sono divise in tre categorie di rarità:

100 Comuni

50 Rare

10 Ultra Rare

Saranno vendute in Box da 20 bustine contenenti 7 carte ciascuna. Solo le Rare e le Ultra Rare avranno olografia, mentre per i collezionisti che puntano al set completo sono previste anche versioni Reverse delle carte comuni, anch’esse olografiche.

Ogni carta è disponibile in versione limitata e numerata, con olografie alternative in base alla numerazione stampata sul retro. Un dettaglio che aumenterà certamente il valore collezionistico dell’intero set.

Caratteristiche speciali: oltre le semplici carte

Ogni bustina conterrà una Parallel Concept Art, una versione alternativa di ogni Card del Main Set in carta telata, che mostra la bozza dell’artwork della collezione. Questo elemento darà ai collezionisti uno sguardo privilegiato sul processo creativo dietro ogni illustrazione.

Oltre alle 160 carte del Main Set, sono previste ben 36 Special Card suddivise in categorie uniche:

1. Cel Cards Cuphead: due strati per un’esperienza unica

18 Cel Cards, divise in 9 coppie formate da “sfondi” e “personaggi”, stampati su supporto trasparente per poterle sovrapporre e creare l’artwork finale. Un omaggio alla tecnica di animazione tradizionale.

2. Pop-up Cards Cuphead: personaggi tridimensionali da collezione

9 Pop-up Cards raffiguranti diversi personaggi dell’Isola Calamaio che possono essere “messi in piedi” per creare piccole figure di cartoncino, utilizzabili all’interno del Box “teatro” della collezione.

3. Milestone Cards Cuphead: l’omaggio alla tradizione del collezionismo

9 Milestone Cards di altrettanti personaggi, realizzate ispirandosi agli storici cartoncini collezionabili di inizio ‘900. Un tocco nostalgico che arricchisce l’esperienza.

4. Memorabilia Cards Cuphead: i tesori più rari della collezione

Per i più fortunati, sarà possibile trovare le rarissime Memorabilia Cards, che si dividono in due tipologie esclusive:

Ceramic Cards : contengono un inserto di ceramica, lo stesso materiale di cui è fatto Cuphead, il protagonista del gioco.

: contengono un inserto di ceramica, lo stesso materiale di cui è fatto Cuphead, il protagonista del gioco. Fiche Cards: contengono ciascuna una fiche del casinò di King Dice.

5. Contract Cards Cuphead: i contratti d’anima in versione collezionabile

Ogni box contiene una delle 18 Contract Cards basate sui Soul Contract del gioco, una per ogni boss.

Preordini del set Cuphead: Out of the Cards e offerte esclusive

Il Box sarà disponibile in preordine a partire dal 18 febbraio 2025 alle 18:00 sul sito ufficiale tomodachipress.com. Chi effettuerà il preordine riceverà in regalo 1 delle 3 esclusive Promo Preorder: le versioni “bad ending” dei tre protagonisti del gioco – Evil Cuphead, Vile Mugman e Ms. Chalice Gone Bad – di cui si otterrà il set completo delle 3 Promo garantito.

I creatori parlano del set di carte Cuphead

“Quando Jared e Chad Moldenhauer cominciarono a lavorare al loro progetto, decisero di puntarci tutto”, commenta Dario Moccia. “Per Tomodachi Press questo set rappresenta una sfida di pari entità e, per questo, ci spingiamo tutto. Sinceramente, non avrei scelto nessun altro tema per il nostro esordio.”

Davide Masella, Direttore Tecnico del progetto e co-fondatore di Tomodachi Press, aggiunge: “Avevamo in testa di spingere molto con la sperimentazione, anche se si trattava del nostro primo set. Sapevamo che, per non scendere a compromessi con la qualità, avremmo dovuto prendere dei rischi. In questo ci sono stati guardiani: con Dario e Luca (ndr. Luca Molinaro, fondatore di MangaYo! e terzo co-fondatore di Tomodachi Press) e abbiamo fatto: facendo del rischiare, fondando.”

Dettagli premium per i collezionisti di Cuphead: Out of the Cards

Cuphead Out of the Cards è una collezione pensata per soddisfare sia i collezionisti “casual” che i completisti più accaniti, con un occhio di riguardo alla varietà artistica, includendo decine di stili illustrativi e tecniche differenti.

Il retro delle carte conterrà numerose informazioni utili:

Una breve descrizione

Il numero di serie

La rarità

Il nome dell’illustratore

Un’icona originale per ogni categoria: Characters, Run’n Gun, Weapons & Charms e Super e NPC

Perché acquistare le carte collezionabili Cuphead

“Cuphead: Out of the Cards” rappresenta non solo l’esordio di Tomodachi Press nel mondo dell’editoria collezionabile, ma anche un tributo appassionato a uno dei videogiochi indie più amati degli ultimi anni. Con la sua attenzione ai dettagli, la varietà artistica e le numerose caratteristiche speciali, questo set promette di diventare un must-have per i fan di Cuphead e per i collezionisti di carte in generale.

La combinazione di direzione artistica di alto livello, tecniche innovative e un profondo rispetto per il materiale originale fanno di questo progetto un’iniziativa unica nel panorama italiano. Gli appassionati che desiderano assicurarsi questo straordinario set di carte non dovrebbero lasciarsi sfuggire l’opportunità di preordinarlo a partire dal 18 febbraio 2025.

Sei un appassionato di Cuphead? Cosa ne pensi di questa collezione di carte? Lascia un commento qui sotto con le tue impressioni e se hai intenzione di preordinare il set!