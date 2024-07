Jujutsu Kaisen: Gege Akutami e le ispirazioni da Bleach e Naruto

Influenza di Bleach

Akutami ha elogiato Bleach per la sua capacità di bilanciare azione e sviluppo dei personaggi. Ha menzionato che il modo in cui Tite Kubo ha creato personaggi complessi e combattimenti emozionanti ha avuto un impatto significativo sul suo lavoro. In particolare, l’uso di poteri spirituali e tecniche speciali in Bleach ha ispirato Akutami nella creazione delle tecniche di jujutsu nel suo manga.

Influenza di Naruto

Naruto di Masashi Kishimoto è un’altra grande influenza per Akutami. Egli ha apprezzato la profondità dei temi trattati in Naruto, come l’amicizia, la rivalità e il superamento delle difficoltà personali. Akutami ha cercato di incorporare questi elementi in Jujutsu Kaisen, cercando di creare una storia che non fosse solo ricca di azione, ma anche emotivamente coinvolgente.

Nonostante queste influenze, Akutami ha lavorato per creare un mondo unico e distintivo con Jujutsu Kaisen. Il manga combina elementi di horror soprannaturale con un sistema di combattimento ben definito e una narrativa avvincente. I personaggi principali, come Yuji Itadori e Satoru Gojo, sono stati progettati per essere memorabili e distinti, contribuendo a distinguere Jujutsu Kaisen nel panorama dei manga.

In sintesi, Gege Akutami ha saputo prendere ispirazione da alcuni dei manga più iconici della storia, come Bleach e Naruto, per creare una serie originale che ha catturato l’attenzione e l’immaginazione di milioni di lettori in tutto il mondo.