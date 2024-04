One Piece 1011: la clip da urlo della rivincita di Rufy contro Lucci

La serie anime di One Piece, dal punto di vista della qualità dell’animazione, non è più come i fan la conoscevano. Infatti Toei Animation ha dimostrato di aver lavorato duramente per una vera e propria rinascita. L’adattamento anime di One Piece è in corso da più di 20 anni e negli ultimi anni ha subìto una repentina evoluzione. Infatti Toei Animation ha superato grandi barriere negli ultimi anni, a partire dall’arco di wano. E questa settimana, lo studio ha sfornato un altro momento incredibile qualitativamente che ha visto Rufy prendersi la tanto attesa rivincita contro Rob Lucci.

Come si può vedere dal contenuto sotto condiviso, l’ultimo episodio dell’anime di One Piece ha sicuramente portato l’azione su un nuovo livello. I fan hanno potuto vedere Rufy scontrarsi faccia a faccia con Lucci. Usando chiaramente la sua forma di Gear 5, il capitano dei cappelli di paglia ha combattuto con le unghie e con i denti per sconfiggere Lucci, visto che il suo nemico è incredibilmente potente. Dopotutto, Lucci ha rivelato il risveglio del suo Frutto del Diavolo che gli ha permesso di raggiungere un livello ulteriormente potente.

BROOOOOOOOOO HOLY SHIT THE ANIMATION IS FUCKING CRAZY#ONEPIECE pic.twitter.com/XMnwAfXEQw — d0nut | 悲哀 (@d0nut2x) April 21, 2024

Chiaramente, Toei Animation ha dato il massimo per questa clip, e questo nuovo episodio mette fine allo scontro tra i due in una maniera pazzesca. Lucci ha fatto del suo meglio per opporsi a Rufy, ma a l’esito della battaglia non era affatto sorprendente. Rufy infatti riusce a vincere dopo alcuni tentativi assolutamente bizzarri e assurdi sfruttando il suo Gear Fifth.

L’arco di Egghead ha debuttato a gennaio di quest’anno sul piccolo schermo sia su Netflix che si Crunchyroll. Per quanto riguarda il manga, Eiichiro Oda ha dato il via alla saga finale più di un anno fa, e al momento non è possibile immaginare quando si concluderà. L’anime di One Piece ha raggiunto la saga sulla scia del fantastico finale di Wano. Ora, la ciurma di Cappello di Paglia si è ritrovata sull’Isola di Egghead, e Rufy è determinato a impedire ai Cinque Astri di Saggezza di eliminare il Dr. Vegapunk.

Fonte – Comicbook