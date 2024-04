Tra le uscite J-POP Manga del 24 aprile 2024 troviamo Crazy Food Truck di Rokurō Ōgaki, disponibile completa in un esclusivo cofanetto da collezione.

Sullo sfondo di uno scenario post-apocalittico, il proprietario di un food truck sfreccia per le strade deserte della Terra cucinando deliziosi panini, finché non incontra una ragazza dal passato misterioso, inseguita da un manipolo di folli criminali…

Arriva in libreria e fumetteria la miniserie action più “laida e corrotta” di sempre!

Dopo una lunga attesa, arriva sugli scaffali il quarto volume de L’estate in cui Hikaru è morto di Mokumokuren con allegata una speciale card da collezione, esclusiva solo per la prima tiratura su tutti i canali di vendita. E per i fan della serie non finisce qui!

J-POP Manga dà alle stampa una esclusiva variant cover del primo volume de L’estate in cui Hikaru è morto, in vendita unicamente in fumetteria.

Si conclude la saga fantasy culinaria più famosa del momento con la doppia uscita di Dungeon Food, volumi 13 e 14.

Riusciranno Laios, Marcille, Senshi e Chilchuk a conquistare una volta per tutte il leggendario Dungeon?

Proseguono le avventure dell’elfa dalla lunga vita con Frieren – Oltre la fine del viaggio 12, disponibile anche in edizione deluxe con logo in lamina e, in allegato solo con la prima tiratura, il volumetto cartonato Fanfare for Frieren. Il volume contiene tre illustrazioni inedite e il racconto in prosa che svela la vicenda dietro alla sigla di apertura dell’anime suonata dalla celebre band Yoasobi!

Continua Rent a Girlfriend 20.

A marchio Edizioni BD esce Cuore, il nuovo graphic novel di Simone Pace dopo il premiato Fiaba di Cenere.

In una città cyberpunk dove la tecnologia è stata ripudiata, un gruppo di androidi ribelli tenta di fuggire alla caccia senza quartiere degli umani e a ritrovare il “Cuore”, la struttura che connetteva la vita artificiale della città.

Le uscite J-POP Manga del 24 aprile 2024

RISTAMPE

The Climber 4-6 e 13-17

Il mio Matrimonio Felice 1 e 2

Dungeon Food 1

Frieren – Oltre la fine del viaggio 1-3

Call of the Night 13

Hirayasumi 3

La Divina Commedia Omnibus

Hanako kun – i 7 misteri dell’Accademia Kamome 4,5,7,10,11,14,15 e17

Ruggito e latre storie – JUNJI ITO COLLECTION

Oshi no Ko – My Star 3

Trigun Maximum 11-13

USCITE DIGITALI

L’estata in cui Hikaru è morto 4

Frieren – Oltre la fine del viaggio 12

Rent a Girlfriend 20

Under Ninja 10

NeuN 6.5