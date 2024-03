Frieren: le vendite di Beyond Journey’s end sono raddoppiate grazie all’anime

I cuori degli ammiratori sono stati cullati da questa meraviglia incantata. Nell’ultimo autunno, Frieren: Oltre la Fine del Viaggio ha fatto il suo ingresso con un’acclamazione sommessa, e ora, al termine della sua prima stagione, si erge tra i favoriti per l’Anime dell’Anno. E in questo racconto di magia e meraviglia, l’anime ha brillato abbastanza da risvegliare il potere del suo manga.

Gli artefici dietro al manga di Frieren: Oltre la Fine del Viaggio hanno svelato l’impatto dell’anime, alimentando il fervore per il suo finale di stagione. Prima che l’anime prendesse vita il manga aveva venduto circa 10 milioni di copie in tre lunghi anni. Tuttavia, al termine della prima stagione, il numero di adepti del manga si è raddoppiato, raggiungendo la magica cifra di 20 milioni di copie.

Così, possiamo dire che un incantesimo è stato compiuto. Il manga ha raddoppiato le sue vendite alla luce dell’anime, un risultato stupefacente ottenuto in soli sei mesi, quando prima ci erano voluti tre lunghi anni per raggiungere i 10 milioni di copie vendute.

Se non avete ancora avuto l’onore di immergervi in Frieren: Oltre la Fine del Viaggio, oh avventurieri, non possiamo che consigliarvi vivamente questa straordinaria saga. Ha preso vita sotto la guida degli stregoni Kanehito Yamada e Tsukasa Abe sulle pagine di Weekly Shonen Sunday. Questa straordinaria avventura fantasy è diventata un autentico capolavoro dell’anime grazie alla magia di Madhouse. Potete gustare la prima stagione su Crunchyroll.

Dopo che il gruppo di eroi sconfisse il Re dei Demoni, ripristinando la pace nel regno e tornando alle loro vite solitarie, passarono le ere. La maga elfica Frieren, di fronte alla mortalità dell’umanità, prese sotto la sua ala un nuovo discepolo e si impegnò a realizzare i desideri morenti di vecchi amici. Può forse una mente elfica trovare pace con la natura della vita e della morte? Così inizia la sua avventura verso la saggezza e il mistero del tempo.

Fonte Comic Book