Nel vasto cosmo dell’intrattenimento videoludico, pochi mondi sono riusciti a catturare l’immaginazione dei giocatori con la stessa intensità di Destiny. Questo sparatutto in prima persona, con le sue epiche battaglie contro creature aliene e il misterioso Traveler che sorge come un faro di speranza, ha affascinato milioni di giocatori in tutto il mondo, trasportandoli in un viaggio oltre i confini del tempo e dello spazio.

Da quando Destiny 2 ha fatto il suo debutto nel 2017, il mondo dei Guardiani ha continuato a espandersi, alimentato da un flusso costante di contenuti che ha mantenuto viva la fiamma dell’avventura. E ora, sembra che l’universo di Destiny sia pronto a compiere un salto epico verso un nuovo medium: la televisione.

L’anno scorso, Bungie ha annunciato una partnership con l’ex dirigente di Warner Bros. Discovery, Gabriel VanHuss, per esplorare nuovi orizzonti nell’universo di Destiny attraverso progetti televisivi e cinematografici. VanHuss ha condiviso la sua visione ambiziosa per portare le storie di Destiny su schermi più ampi, affermando: “Destiny ha un universo di storie che aspettano di essere raccontate e non vedo l’ora di mettere in contatto i migliori partner del settore con il nostro fantastico team creativo per portarle in vita ai fan attuali e nuovi”.

La serie animata Destiny di Netflix è stata cancellata

Tuttavia, tra i progetti che prendevano forma una serie animata Netflix sembrava promettente, con lo scopo di esplorare gli intricati dettagli dell’universo dei Guardiani. Ma, come spesso accade nel mondo dell’intrattenimento, le speranze si sono scontrate con la dura realtà. Secondo Paul Tassi di Forbes, il progetto della serie animata Netflix di Destiny è stato bruscamente interrotto prima ancora di sollevare le vele. Tassi rivela: “Ho sentito molto tempo fa che c’era uno show Netflix di Destiny che veniva lanciato in giro, come uno animato. Ma, alla fine, non è andata bene”.

Sebbene i dettagli sullo stato avanzato del progetto rimangano avvolti nel mistero, sembra che il destino della serie animata di Destiny sia stato segnato ancor prima che potesse solcare gli spazi virtuali del servizio di streaming. Tuttavia, per i fan affezionati del franchise, il desiderio di vedere le avventure dei Guardiani trasportate sullo schermo rimane più forte che mai, alimentando la speranza di un futuro in cui il Traveler possa illuminare le onde luminose della televisione con la sua epica gloria.

Fonte Comic Book