JoJo: Steel Ball Run riceverà un anime? Spunta il primo indizio!

Tutti i fan di JoJo farebbero bene a prepararsi ad un aggiornamento molto importante dato che pare che uno dei più grandi archi della serie potrebbe finalmente ricevere il suo atteso adattamento anime. Per diverso tempo, i fan della famiglia Joestar hanno desiderato vedere la corsa dei cavalli nordamericana che caratterizzava Le bizzarre avventure di JoJo: Steel Ball Run. Nonostante l’assenza di notizie ufficiali per il seguito dell’anime di Stone Ocean, un direttore dell’animazione della David Production potrebbe aver rivelato un primo indizio interessante con un recente post sui social media.

Stiamo parlando di Yumenosuke Tokuda, il direttore principale dell’animazione di Stone Ocean, ossia l’ultima stagione dell’adattamento anime arrivato su Netflix. Seguendo la storia di Jolyne Cujo, la cui storia si è svolta principalmente all’interno di una prigione che ha visto prendere vita ad alcune delle battaglie più incredibili mai viste. Oltre ad animare il mondo di Jolyne, Tokuda ha lavorato anche a serie di spessore come Pokémon, Naruto, Dragon Ball, Mobile Suit Gundam Seed, Black Butler e Fire Force.

⚠️ RUMEUR : La partie 7 de JoJo's Bizarre Adventure : "Steel Ball Run" bientôt adaptée en anime ?! 😲 En effet, un Directeur d'animation de la partie 6 a posté (puis supprimé) un tweet plutôt suspect… pic.twitter.com/ITmDrElO3x — Gaak.fr (@gaak_fr) April 27, 2024

La caratteristica principale si Steel Ball Run, è che gran parte delle vicende si verificano a cavallo, e in questo modo Tokuda potrebbe aver rivelato i piani per l’anime di JoJo attraverso un recente post ripubblicato e subito dopo cancellato.

Yumenosuke ha ripubblicato un account con una donna a cavallo che possiamo riportare di seguito. Tokuda aveva anche pubblicato una risposta al post affermando che per le prossime informazioni richieste su JoJo chiede ai fan di aspettare ulteriori notizie.

C’è una buona ragione per cui Steel Ball Run è considerato uno dei migliori titoli della serie Le bizzarre avventure di JoJo. La trama presenta alcune delle migliori battaglie e personaggi della serie. E questo anche se non è ambientata nell’universo originale che ha introdotto i Joestar ai fan.

Gli eventi di JoJo: Steel Ball Run sono ambientati nel 1890, anno in ciò il magnate Stephen Steel organizza una gara di corsa a cavallo il cui premio per il vincitore sarà l’incredibile somma di cinquanta milioni di dollari. Il percorso si snoda attraverso i mille pericoli degli Stati Uniti, da San Diego a New York, e fra i partecipanti troviamo ogni genere di personaggio, per estrazione sociale e provenienza geografica: inizia così la grande avventura di J.Lo Zeppelie e Johnny Joestar.

