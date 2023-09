JoJo: cosa non ha funzionato nell’anime di Stone Ocean?

L’adattamento anime più recente de Le bizzarre avventure di JoJo che si è concluso è quello della storia di Jolyne Cujoh. Stiamo quindi parlando di Stone Ocean, la sesta parte del manga scritta e disegnata da Hirohiko Araki, che vede al centro dei riflettori la prima protagonista femminile della serie di Araki. Tuttavia molti fan non erano entusiasti della serie per via di alcune decisioni prese a riguardo. Quindi con il presente articolo vogliamo riportare cosa non ha completamente funzionato da impedire all’avventura di Jolyne di conquistare molti fan di Joestar.

Per iniziare, il ritardo degli episodi del sesto arco narrativo si è protratto decisamente tanto. La serie di episodi iniziali che hanno introdotto ai fan Jolyne Cujoh hanno avuto un seguito di nuovi episodi dopo oltre un anno. Chiaramente lo studio di animazione David Production aveva bisogno di tempo per adattare la storia di Jolyne e la sua avventura nel penitenziario di Green Dolphin Street. Ma le numerose battaglie di Stand ha portato molti spettatori a perdere interesse e/o dimenticare quello che accadeva nella trama. Nelle stagioni precedenti di JoJo, gli episodi venivano pubblicati con un programma settimanale, dando vita al cosiddetto “JoJo Fridays” che riuniva i fan del franchise.

Stone Ocean è composto da tredici episodi, il che significa che c’erano così tanti eventi che si svolgevano nell’anime che era difficile favorire un confronto tra i fan. Tramite il precedente programma settimanale, i fan potevano scatenarsi su ciò che era successo in un dato episodio e attendere la continuazione dell’arco narrativo la settimana successiva. Ciò ha anche dimostrato di raccontare un’intera storia in successione. Questo perché la programmazione de serie come Golden Wind e Diamond Is Unbreakable si è svolta dall’inizio alla fine senza grossi ritardi.

Infine, il finale di Stone Ocean è forse uno di quelli più controversi nella storia degli anime. Gli ultimi episodi della storia di Jolyne vedono la morte di tutti gli eroi, la vittoria del villain e la nascita di un nuovo universo. Anche se alla fine Pucci muore, è comprensibile che alcuni fan siano rimasti scoraggiati dalla decisione finale di cancellare la sequenza temporale originale. Si spera che il potenziale arrivo di Steel Ball Run come prossima stagione dell’anime possa giustificare la scelta di generare una nuova realtà.

Fonte – Comicbook