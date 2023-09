JoJo: qual è la difficoltà principale per un adattamento anime di Steel Ball Run?

Una delle serie seinen più amate di sempre non può che essere Le bizzarre avventure di JoJo. Nato dalla mente geniale di Hirohiko Araki, il mangaka è riuscito a ridefinire il concetto di strano. Ed è una peculiarità che si nota fin dall’inizio e questo dimostra quanto sia incredibile l’immaginazione del mangaka. Per questo, ma non solo, i fan amano tantissimo i suoi racconti eccentrici. Ma ora che Stone Ocean ha ricevuto un adattato anime, i fan di JoJo sono curiosi di sapere se Steel Ball Run riceverà un adattamento.

A quanto pare, questo argomento non è certo una novità. Gli appassionati della serie vogliono informazioni su Steel Ball Run da quando ha debuttato nel manga. E con il presente articolo vogliamo riportare le parole di uno dei dirigenti dell’anime di JoJo, Naokatsu Tsuda, che sorprenderanno i fan riguardo Steel Ball Run.

Il tutto risale ad un’intervista non molto recente, con Nikkei Entertainment. In questa occasione il direttore creativo esecutivo dell’anime parlava delle difficoltà nella realizzazione di un adattamento anime di Steel Ball Run da parte degli animatori. Si soffermava principalmente su un aspetto, ossia che la parte 7 sembrava impegnativa da realizzare a causa delle scene delle corse di cavalli. A suo avviso infatti nell’industria degli anime, disegnare cavalli è considerato estremamente difficile.

Come si può vedere, Tsuda parla con un tono preoccupato riguardo l’anime di Steel Ball Run. Ma il team di David Production ha già superato gli ostacoli in precedenza. Titoli anime recenti come Vinland Saga e Kingdom hanno mostrato come i cavalli possano essere animati regolarmente. E per quanto riguarda Tsuda, il direttore creativo non lavora più a JoJo già da Stone Ocean.

Ora che la storia di Jolyne è sullo schermo, è solo questione di tempo prima che David Production o un altro studio diano vita a Steel Ball Run. La serie è considerata una delle preferite dai fan e le storie di Araki sono molto di più folli di semplici corse di cavalli.

Steel Ball Run, il manga è ambientato negli Stati Uniti nel 1890 e racconta la storia di Johnny Joestar. L’ex fantino affronta la vita da paraplegico e Johnny si ritrova a collaborare con un maestro di arti mistiche di nome Gyro Zeppeli. Partecipano alla corsa transamericana conosciuta come Steel Ball Run per conquistare il premio in denaro.

Fonte – Comicbook