One Piece: l’attore di Sanji nel live action (Taz Skylar) ha imparato a cucinare come lui?

One Piece nella prima stagione ha mostrato anche il personaggio di Sanji, il celebre cuoco dei Mugiwara, nella serie interpretato dal bravissimo Taz Skylar. Ora grazie a Comic Book, che ha pescato un video di Netflix, possiamo vedere di come l’attore oltre a combattere ha anche imparato a cucinare, entrando in perfetta simbiosi con il suo personaggio.

Per celebrare l’uscita della serie Netflix, la produzione ha deciso di allestire un banchetto dal vivo con l’attore Taz Skylar, come accennato interprete di Sanji nella prima stagione del live action. Insieme agli attori che interpretano Nami, Luffy e Usopp Taz ha provato le sue abilità in cucina, producendo un video davvero divertente.

I protagonisti dei piatti sono i celebri Frutti del Diavolo presenti nella serie e appunto Sanji prova a cucinarli. Con la Saga del Baratie il personaggio fa la conoscenza dei Mugiwara e insieme a Zeff gestisce appunto uno dei ristoranti più apprezzati della Red Line, anche se alla fine è capitanato da ex-piarati.

Taz Skylar era già conosciuto per ruoli in The Lazarus Project, The Deal e altri ancora ma ovviamente il successo globale lo ha avuto con questa serie in live action, dove prova a mettersi in gioco non solo con il combattimento ma anche con la cucina, da come potete vedere nel video in calce.

One Piece: l’attore di Sanji nel live action (Taz Skylar) ha imparato a cucinare come lui?

La seconda stagione della serie non è stata ancora annunciata ma visti i numeri non abbiamo dubbi che prima o poi possa sbucare la conferma. Fatto sta che alcuni rumour parlando di un copione della seconda stagione già pronto e i produttori sembrano già parlare di una nuova manciata di episodi pronti da adattare. La prossima stagione non potrebbe arrivare a breve però, visto gli scioperi SAG e WAG per attori, sceneggiatori e altri.

Fonte Comic Book