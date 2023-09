One Piece: i numeri di streaming del live-action sono da record

Il successo di One Piece non conosce limiti. La serie di successo di Eiichiro Oda è da secoli un fenomeno globale grazie al suo manga e l’adattamento anime. E come se non bastasse, Netflix sta accrescendo la sua reputazione attraverso il primo adattamento live-action, che è diventato un vero e inaspettato successo.

Durante il fine settimana di apertura, One Piece è riuscito a battere un record stabilito dai migliori programmi di Netflix come Stranger Things e Wednesday. E con il presente articolo vogliamo riportare nel dettaglio i numeri di streaming che determinano quante persone si sono sintonizzate su Netflix per guardare One Piece nei primi giorni del suo debutto.

A rilasciare queste informazioni ci pensa proprio Netflix, rilasciando i numeri del fine settimana. Sembra che One Piece sia riuscito a entrare nella storia del servizio di streaming più famoso di sempre nel fine settimana dopo il suo debutto.

Infatti il live-action ha registrato ben 18,5 milioni di visualizzazioni tra il 31 agosto e il 3 settembre. E per quando riguarda invece le ore di streaming, One Piece di Netflix ha registrato 140 milioni di ore in totale.

Come si può immaginare, questo numeri sono impressionanti e c’è altro che abbiamo analizzato recentemente. Infatti il live-action di One Piece si è classificato al primo posto in 86 paesi in totale e ha guadagnato una nuova valutazione certificata su Rotten Tomatoes. Stiamo quindi parlando dell’adattamento live-action di maggior successo fino ad oggi. Questi dati confermano un’accoglienza totalmente positiva e di successo, quindi questo rende comprensibile la richiesta dei fan per una seconda stagione.

Tutti gli otto episodi della serie live-action di One Piece sono disponibili su Netflix e la si può guardare sottotitolata o doppiata in base alle proprie preferenze. Eiichiro Oda è il principale fattore di successo, in quanto ha lavorato come produttore esecutivo e ha imposto determinate dinamiche per creare un prodotto di qualità. Ha sempre avuto l’ultima parola prima di approvare una scena e ha addirittura imposto di evitare atteggiamenti che potessero dare vita a relazioni d’amore.

Tra i personaggi che hanno riscosso maggiore successo tra i fan, c’è sicuramente Buggy il Clown.

Fonte – Comicbook