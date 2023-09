Tra le uscite DC targate Panini del 7 settembre 2023 troviamo un nuovo numero di Flash, oltre che due volumi DC Eventi con due grandi saghe del passato: Gli Ultimi Giorni della Justice Society America (con il fato post-Crisis del gruppo di eroi visto al cinema in Black Adams) e Il Giorno del Giudizio, uno dei primi eventi DC a tinte horror come il recentissimo Knights Terrors.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite DC Panini del 7 settembre 2023.

Le uscite DC Panini del 7 settembre 2023

Flash 40

Contiene: Flash (2016) #789

Flash è un fuorilegge braccato dalle forze di polizia di Central City!

Sulle sue tracce ci sono i Nemici al gran completo, assoldati dal nuovo sindaco della città.

Con solo il Pifferaio dalla sua parte, riuscirà Wally West a sfuggire alla presa della legge?

Inoltre: la verità su Gregory Wolfe e sulla sua misteriosa agenda… giusto in tempo per l’inizio della Guerra di un minuto!

JLA di Grant Morrison 13

Contiene: JLA (1997) #39/41, Secret Origins (1986) #46 (I)

La Torre di Guardia è caduta, la guerra imperversa sul mondo e Mageddon si avvicina alla Terra!

Lanterna Verde raduna tutti gli eroi che hanno fatto parte della Justice League per combattere l’esercito di Ape Regina. Superman e Orion affrontano l’inarrestabile Generale!

Flash ritorna dai confini della realtà, mentre Martian Manhunter sonda ciò che contiene Mageddon.

Termina qui la Terza Guerra Mondiale!

Gli Ultimi Giorni della JSA

Contiene: The Last Days of the Justice Society Special (1986) #1, Secret Origins (1986) #7, #9, #11, #13, #15/16, #18, #20, #24/25, #31

L’indimenticabile saga firmata da Roy Thomas, David Ross e altre leggende del fumetto che racconta la più grande missione degli eroi di Terra-2!

Il cataclisma narrato in Crisi sulle Terre Infinite si è concluso… e ora è giunto il momento di conoscerne a fondo alcune delle conseguenze.

Quindici tra membri e alleati della Justice Society America si ritrovano riuniti in un momento di dolore per commemorare due compagni caduti durante lo scontro con l’Anti-Monitor…

Ma c’è anche un ospite inatteso: lo Spettro, che assegna alla squadra un’ultima, difficilissima missione da compiere!

Il Giorno del Giudizio

Contiene: Day of Judgment (1999) #1/5, Day of Judgment Secret Files and Origins (1999) #1 (I, II, IV)

Quando l’anima di Jim Corrigan ha abbandonato lo Spettro è rimasta senza un ospite, così si è fusa con il demone Asmodel…

È nato così un nuovo Spettro, con intenti decisamente meno benefici del precedente. Il suo obiettivo? Scatenare l’inferno… letteralmente!

Quando con un’orda di demoni risale dalle profondità dell’oltretomba per riversarsi sulla Terra, Batman, Superman e i più grandi eroi del pianeta si uniscono per combatterli…

Geoff Johns firma un evento completo dalle tinte horror in cui Zatanna, Deadman e tanti altri eroi oscuri dovranno fare i conti con l’Apocalisse!