Black Adam: i primi poster con i membri della JSA

La gerarchia di potere del DC Universe sta per cambiare, come recita la tagline del film

Dwayne Johnson ha anticipato che mercoledì 8 giugno verrà rilasciato il primo trailer di Black Adam, ma nel frattempo la Warner Bros ha diffuso alcuni poster della pellicola, che mettono in luce, oltre al protagonista, gli eroi della JSA.

La JSA (Justice Society of America) è, a seconda della continuity che si prende in esame, il gruppo di eroi che ha preceduto la Justice League durante la Seconda Guerra Mondiale, oppure un supergruppo corrispondente in una terra alternativa.

Il roster della JSA di Black Adam includerà un cast stellato di attori del calibro di Pierce Brosnan, Noah Centineo, Quintessa Swindell e Aldis Hodge, che vedremo nei ruoli rispettivamente di Doctor Fate, Atom-Smasher, Cyclone e Hawkman.

L’utente di Twitter Mikhail Villarreal ha condiviso sei nuovi poster artistici ufficiali per Black Adam con i nuovi eroi della JSA.

The Hierarchy of power is getting closer!

New posters art of #BlackAdam Movie pic.twitter.com/batVHdUTg8 — Mikhail Villarreal🦇‏ (@TaurooAldebaran) June 3, 2022

Il primo mette in evidenza Black Adam e la Justice Society of America, inclusi Doctor Fate di Brosnan, Atom-Smasher di Centineo, Cyclone di Quintessa Swindell e Hawkman di Aldis Hodge.

Il roster di eroi di Black Adam è stato nuovamente messo in evidenza nel secondo poster, questa volta assumendo tutti le pose per la battaglia.

Black Adam di The Rock e Hawkman di Hodge si affrontano in un’eroica dimostrazione del loro potere.

Gli ultimi tre poster hanno spostato l’attenzione sul fulmineo anti-eroe interpretato da Johnson, con il primo che pone l’accento sulle sue origini egiziane. Il successivo lo vede sfoggiare i suoi poteri fulminei davanti a uno sfondo blu. L’ultimo poster centra ancora l’attenzione su Black Adam, questa volta davanti all’oscurità per evidenziare il suo lampo giallo.