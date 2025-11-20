Nintendo svela le prime immagini ufficiali del film di The Legend of Zelda

La magia di Hyrule inizia a prendere forma: tramite l’app Nintendo Today, Nintendo ha appena diffuso i primi scatti ufficiali del film live‑action di The Legend of Zelda. Un momento che i fan stavano aspettando da tempo, e che finalmente comincia a dare un volto alle voci, ai trailer non ufficiali e alle interpretazioni che circolavano online.

Le immagini mostrano per la prima volta i due protagonisti: Benjamin Evan Ainsworth nei panni di Link, con tunica verde e orecchie da Hylian, e Bo Bragason nel ruolo della Principessa Zelda, con abito azzurro e dettagli che ricordano vibrazioni da era Breath of the Wild. Un set immerso in una natura rigogliosa, le riprese hanno avuto luogo in Nuova Zelanda, e che sembra rispettare lo spirito visivo e fantastico della saga Nintendo.

Subito dopo la pubblicazione degli scatti, i fan hanno reagito con entusiasmo: molti hanno elogiato il casting, la fedeltà dei costumi e la cura dei dettagli. Qualcuno, con cautela, ha ricordato che un’ottima immagine non garantisce la qualità dell’intero film, ma in questo momento l’hype è chiaramente risalito.

Il film è diretto da Wes Ball (conosciuto per Maze Runner e Kingdom of the Planet of the Apes) e sarà prodotto da Nintendo insieme a Arad Productions, con distribuzione mondiale affidata a Sony Pictures. La data d’uscita prevista è il 7 maggio 2027, dando ampio spazio alla pre-produzione e alle aspettative.

Questa prima rivelazione di immagini ufficiali non è solo un assaggio visivo, ma un segnale: Nintendo e i suoi partner hanno l’intenzione di andare sul serio, di creare un adattamento che rispetti l’eredità della serie, ma allo stesso tempo possa sorprendere anche chi non conosce Hyrule.

Tra cast, ambientazioni e stile visivo, tutto sembra preso con il massimo rispetto e cura. Per chi è cresciuto giocando a Zelda, queste prime foto sono una promessa: c’è un mondo da esplorare, e finalmente possiamo vederne i contorni.

FONTE: Nintendo Today