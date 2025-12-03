Look Back: annunciato il film live-action tratto dal toccante manga di Tatsuki Fujimoto

Una delle opere più amate di Tatsuki Fujimoto sta per tornare a far parlare di sé, ma questa volta in un modo completamente diverso: arriverà al cinema. Nell’ultimo capitolo di Chainsaw Man su Jump Plus è infatti spuntata la conferma ufficiale che Look Back diventerà un film live-action, previsto per il 2026 in Giappone. Alla regia ci sarà Hirokazu Kore-eda, un nome enorme per il cinema giapponese. Al momento non si sa ancora nulla su cast e dettagli produttivi, ma l’annuncio ha già acceso un bel po’ di entusiasmo tra i fan.

Look Back è uno di quei racconti brevi che ti resta addosso anche dopo averlo chiuso. Fujimoto, che ormai è conosciuto per il suo modo particolare di raccontare le cose, qui mette da parte la solita azione e si concentra su una storia molto più emotiva, fatta di amicizia, rivalità e crescita personale. Le protagoniste sono Fujino e Kyomoto, due ragazze che condividono il talento per il disegno ma che, caratterialmente, non potrebbero essere più diverse: una è solare e piena di energia, l’altra è riservata e vive molto nel suo mondo. Il loro incontro, nato quasi per caso, dà vita a una relazione complessa che le porta a sostenersi, sfidarsi e cambiare in modi che segneranno la loro vita.

La sinossi ufficiale ricorda come il talento di Kyomoto accenda in Fujino una competizione iniziale, che però si trasforma man mano in un legame profondo costruito sul rispetto e sulla passione condivisa per il disegno. È questo mix di emozioni, intensità e delicatezza che ha reso Look Back uno dei lavori più apprezzati di Fujimoto, capace di parlare non solo agli appassionati di manga, ma a chiunque conosca la fatica e la bellezza del creare qualcosa con le proprie mani.

L’adattamento live-action rappresenta dunque una sfida enorme: portare su schermo un’opera intima e piena di sfumature richiederà grande sensibilità. Ma con Kore-eda alla regia, un autore che ha fatto della profondità emotiva il suo marchio, le aspettative sono altissime. Questo annuncio rende l’attesa già emozionante.