Look Back premiato come miglior film d’animazione ai Japan Movie Critics Awards

Il 23 aprile 2025, ai 34° Japan Movie Critics Awards di Tokyo, il film animato Look Back ha conquistato il titolo di Miglior Animazione. L’opera, adattamento del one‑shot di Tatsuki Fujimoto, autore di Chainsaw Man, ha superato rivali molto quotati, fra cui Blue Giant e The First Slam Dunk.

Dal manga allo schermo

Look Back dura poco più di un’ora e racconta l’amicizia complicata tra due ragazze che disegnano manga: Fujino, estroversa e orgogliosa, e Kyomoto, timida ma geniale. Il regista Kiyotaka Oshiyama ha voluto che ogni fotogramma “profumasse di carta”: molte scene riprendono pari pari le vignette, con le linee di matita visibili e il ritmo di lettura trasformato in montaggio. Il risultato è un film essenziale ed emotivo, è quasi come se il manga prendesse vita davanti ai nostri occhi.

L’importanza di questo premio

I Japan Movie Critics Awards sono decisi da giornalisti di cinema, non da un comitato legato al mondo anime; vincere qui significa che la storia funziona come film a 360°, non soltanto come prodotto per fan. Il messaggio è duplice: da un lato dimostra il valore delle storie brevi, perché in un mercato dominato da saghe infinite un racconto di 140 pagine può colpire più a fondo di molti titoli lunghi; dall’altro consacra Fujimoto come autore multimediale, dato che dopo l’onda di Chainsaw Man la critica riconosce che le sue idee funzionano anche al cinema, aprendo così la strada a futuri adattamenti come Goodbye, Eri.

La vittoria spingerà la distribuzione internazionale. In Europa si parla di un’anteprima a giugno al Festival di Annecy e di un’uscita italiana in sala con Anime Factory entro fine 2025.

Le parole dei creatori

Sul palco, Fujimoto ha ringraziato “tutti quelli che disegnano nonostante la stanchezza” e Oshiyama ha definito il film “un disegno che respira”. In sintesi, Look Back dimostra che anche un’opera breve e intima può diventare un evento cinematografico, se raccontata con onestà e cura.