Look Back vincitore al Japan Academy Film Prize 2025

Look Back, il film anime diretto da Kiyotaka Oshiyama e tratto dal celebre manga di Tatsuki Fujimoto, continua a ricevere riconoscimenti riuscendo a brillare anche durante la 48ª edizione del Japan Academy Film Prize che si è svolta presso il Grand Prince Hotel New Takanawa di Tokyo.

Dopo il premio Fujimoto e il Tokyo Anime Award Festival 2025 (TAAF), Look Back si è aggiudicato il premio come Miglior film d’animazione.

Dove guardare Look Back

Il lungometraggio, disponibile su Prime Video da Novembre 2024, segue le vicende di Fujino, una studentessa di quarta elementare che disegna un manga per il giornale della scuola. Un giorno le viene detto che anche Kyomoto, una studentessa introversa e solitaria che si rifiuta di venire a scuola, vorrebbe presentare un manga per quel giornale. Le loro storie si intrecceranno spinte dalla rivalità, dall’amicizia e dalla stessa passione che le unisce.

La pellicola ha conquistato il pubblico e la critica grazie al suo stile introspettivo e una narrativa delicata e profonda che dà il giusto spazio alle emozioni delle protagoniste. Il regista Oshiyama, noto per il suo contributo all’animazione di Devilman Crybaby, ha dato nuova vita al manga rendendo Look Back una vera e propria esperienza cinematografica intensa e commovente.

Gli altri premiati alla cerimonia

A Samurai in Time è stato il vincitore del prestigioso premio Film dell’anno. Grande merito anche a Kingdom: Taishogun no Kikan, quarto capitolo della saga che ha ottenuto ben cinque premi, tra cui Miglior attore non protagonista per Takao Osawa, Miglior fotografia, Miglior illuminazione, Miglior sonoro e un Premio speciale per gli effetti visivi. Per la Migliore colonna sonora, il premio è stato assegnato a Hiroko Sebu per il suo lavoro su Let’s Go Karaoke!. Masumi Miura, invece, è stato premiato per la Miglior scenografia grazie al suo eccellente lavoro nel live-action di Cells at Work!.

E’ possibile scoprire tutti gli altri premi assegnati durante la cerimonia sul sito ufficiale dei Japan Academy Awards 2025.