Look Back: il regista fa luce sulla della stressante produzione del film

Look Back, uno dei migliori film anime del 2024, segue due aspiranti mangaka quando le loro vite prendono direzioni molto diverse. Produrre un anime è un sogno che quasi tutti i fan probabilmente hanno da quando si sono appassionati a questo incredibile medium. Ma, secondo lo sceneggiatore e regista del film, Kiyotaka Oshiyama, è meglio godersi gli anime piuttosto che realizzarli.

Look Back è basato sullo speciale one shot di Tatuski Fujimoto, il mangaka di Chainsaw Man. Il film è attualmente visibile in streaming su Prime Video e i fan online sono ossessionati dalla sua straziante storia di sogni, amicizia e dolore. Il pubblico si è sicuramente divertito ed emozionato a guardare Look Back molto più di quanto Oshiyama si sia divertito a realizzarlo. Infatti lo scrittore/regista ha recentemente rivelato lo stressante processo di produzione del film.

In un’intervista con Deadline, Kiyotaka Oshiyama si è mostrato sorprendentemente sincero sulla stressante esperienza di scrivere e dirigere Look Back. “Come animatore, penso che sia meglio essere tra il pubblico e guardare semplicemente gli anime“, ha detto in una sorprendente confessione. Oshiyama ha detto di essere incredibilmente felice di come è venuto Look Back, ma avrebbe preferito di gran lunga essere tra il pubblico a guardarlo piuttosto che dietro le quinte realizzarlo.

“Guardare anime è molto meglio“, ha continuato Oshiyama. “Realizzarlo è una produzione molto lunga. Il fatto che tu debba stare seduto per così tanto tempo e mantenere la concentrazione è un lavoro fisicamente impegnativo. Quindi, non credo che sia qualcosa su cui potremmo lavorare per lunghi periodi di tempo o lunghi anni“.

Alla fine, però, Kiyotaka Oshiyama ha detto che lo stress di realizzare il film ne è valsa la pena. Ha rivelato che i registi e chiunque sia coinvolto nella realizzazione di un film o un anime non sanno mai veramente se un progetto sarà un successo. “Penso davvero che il successo di un film sia un successo o un fallimento. Non sai cosa contribuisce a questo e penso di essere stato semplicemente fortunato. Sono grato per gli elogi che sto ricevendo”.

I fan hanno già etichettato Look Back come uno dei, se non il migliore film anime del 2024. Ma la vera prova arriverà a marzo in occasione della 97a edizione degli Academy Awards. I candidati agli Oscar del 2025 saranno svelati questo giovedì e gli appassionati di anime incrociano le dita affinché Look Back venga preso in considerazione.

