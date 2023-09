One Piece 1091: Oda svela l’uscita di scena di un personaggio

One Piece è tornato con un nuovo capitolo, dopo la pausa legata al debutto del live-action più atteso di sempre. Al momento il manga si trova nel suo arco narrativo finale e Eiichiro Oda ha svelato l’uscita di scena di un altro personaggio del manga. Il tutto è accaduto nel capitolo 1091 del manga, che prosegue le vicende della saga finale di One Piece.

Il mangaka è tornato a concentrarsi sui Cappelli di Paglia, lasciati un attimo in disparte per quasi un mese, per dare più attenzione a tanti personaggi assenti da troppo tempo nel manga. Questo per via del lungo arco narrativo precedente a quello attuale, ossia quello di Wano. Con il presente articolo quindi vogliamo riportare un aggiornamento molto interessante legato agli sviluppi della trama di One Piece.

Prima di proseguire ci teniamo a precisare che il presente articolo conterrà alcune anticipazioni. Quindi consigliamo a coloro che non hanno ancora letto il capitolo 1091 e non vogliono scoprire anzitempo gli sviluppi del manga, di non proseguire con la lettura.

Il capitolo 1091 si intitola Sentomaru. Si tratta di un ufficiale della Marina, a capo dell’armata del reparto scientifico del quartier generale e la guardia del corpo del dottor Vegapunk. Nella saga finale di One Piece è tornato a mostrarsi e sorprendentemente, si è schierato con Vegapunk, il quale è attualmente il bersaglio del Governo e di conseguenza della Marina.

Un paio di capitoli precedenti al 1091, hanno preparato lo scontro inevitabile sull’isola di Egghead, che mostrerà il cosiddetto “incidente di Egghead”. Ed effettivamente la situazione è già scottante, visto che un numero elevato di navi da guerra della Marina superiore a quello di un Buster Call è giunto sull’isola. Queste sono comandate dall’ammiraglio Kizaru e uno dei Cinque Astri, Saturn.

Quindi l’ammiraglio entra in scena e ad attenderlo per cercare di fermarlo c’è proprio Sentomaru. Si scopre che tra i due c’è un legame d’affetto, ma ora che Sentomaru si è schierato con Vegapunk, tra i due non potrà che esserci uno scontro. E infatti l’ammiraglio si dimostra troppo forte e finisce per colpirlo a morte. In questo modo le sorti dello scontro cambiano in quando Kizaru si impossessa del chip dell’autorità sui Pacifista, prima sotto il controllo di Sentomaru. Oda prosegue quindi con una narrazione molto decisa.