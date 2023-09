La prima stagione della serie Netflix dedicata a One Piece è appena uscita sulla nota piattaforma streaming e sta riscuotendo un incredibile successo. Nel corso degli ultimi mesi è partito un fantacasting con al centro Jamie Lee Curtis e Kureha, un personaggio che potrebbe apparire nella potenziale seconda stagione della serie TV.

Nonostante la grinta dell’attrice nel voler ottenere il ruolo al momento non abbiamo una conferma in merito anche se tale evento potrebbe lanciare i fan in visibilio. Nelle ultime interviste al riguardo l’attrice ha parlato di come in gioventù avrebbe vestito i panni di Nico Robin anche se è consapevole che al momento non è un ruolo che potrebbe coprire.

D’altro canto ha ammesso di amare Chopper, il medico di bordo dei Mugiwara e anche se non centra nulla con lui come figura, Kureha potrebbe essere il personaggio più vicino a Tony Tony Chopper, visto che parliamo della sua madre adottiva. Sarebbe un sogno sia per lei che per il pubblico, su questo non ci sono dubbi.

One Piece – Netflix: la seconda stagione vedrà Jamie Lee Curtis nei panni di Kureha?

Se il tutto si avvera alla fine la Curtis potrebbe comparire nella seconda stagione della serie, data la saga con al centro Chopper presente nei piani di adattamento della serie Netflix che da come avete visto ha portato sul piccolo schermo 5 saghe in questa prima stagione, dimostrando il come il tutto possa proseguire velocemente nel corso delle prossime stagioni.

Il successo di questa prima è stato alto e probabilmente nel corso di quest’anno arriverà anche la conferma inerente alla seconda stagione di questo live action di One Piece, a quanto pare fautore di una nuova era non solo per i pirati ma anche per i live action. Cosa ne pensate della Curtis nei panni di Kureha? Diteci la vostra.

Fonte Comic Book