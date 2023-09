One Piece – Netflix: il punteggio su Rotten Tomatoes è impressionante

Dopo anni e poi mesi di attesa, finalmente in live-action di One Piece ha debuttato su Netflix. Sono passati tanti anni infatti dall’annuncio sorprendente del primo adattamento live-action in assoluto sulla serie di Oda. E ora la ciurma di Cappello di Paglia ha finalmente debuttato nella vita reale. Netflix ha rilasciato tutti gli otto episodi del suo adattamento live-action di One Piece. E l’ambiziosa serie adatta gli eventi della saga dell’East Blue. Poco prima che il live-action andasse in onda, una serie di recensioni sono state pubblicate e i critici hanno spinto il punteggio di Rotten Tomatoes sempre più in alto.

Di fatto, attualmente, One Piece di Netflix ha un solido punteggio di 82% da parte della critica. Mentre il punteggio del pubblico posiziona lo show televisivo al 95%. Quindi i fan rilasciano recensioni dopo aver guardato One Piece su Netflix. E per quanto riguarda i critici, al momento sono presenti poco più di 20 recensioni. La maggior parte etichetta la serie come innovativa e coinvolgente.

“Proprio come i film di supereroi prima di questo, gli adattamenti live-action hanno vissuto un periodo difficile a Hollywood. Ma questa catena doveva spezzarsi. Quello di One Piece segna una svolta decisiva da questa maledizione” scrive Comicbook. Quindi l’adattamento è degno di raccontare la storia del Re dei Pirati.

Da Slashfilm a The Wrap e The Hollywood Reporter, il live-action di Netflix ha avuto una buona accoglienza da parte della critica. E tutti i fan si sono completamente immersi guardando gli otto episodi tutti d’un fiato. Il live-action di One Piece è una chiara lettera d’amore al manga, che ha goduto della supervisione di Eiichiro Oda in persona, sin dal primo giorno. Ora, il cast e la troupe stanno raccogliendo i frutti del loro lavoro, quindi non si può che essere felici per questo adattamento anime rivoluzionario.

Ricordiamo che le riprese sono iniziate il 31 gennaio 2022 e si sono concluse il 22 agosto successivo. Una parte di esse si sono svolte a Città del Capo, in Sudafrica, presso i Cape Town Film Studios.