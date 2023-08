One Piece, la serie Netflix in live action sta per approdare sulla piattaforma streaming e Eiichiro Oda è sempre più convinto che tale prodotto merita di esistere, vista la valenza di One Piece nel mondo. Iñaki Godoy ha incontrato il celebre mangaka e quest’ultimo ha espresso la sua ammirazione verso di lui, ritenendolo un Luffy perfetto per l’adattamento.

L’autore appena ha visto il provino dell’attore messicano ha sentito una forza incredibile, ammettendo di essere contagiosa: “Eravamo in difficoltà ed ero molto preoccupato per la scelta di Luffy, ma appena abbiamo visto Inaki il tutto si è risolto. La sua energia come Luffy era davvero contagiosa: mi sono detto “quello è Cappello di Paglia”.

Come leggiamo su Comic Book l’autore ha anche discusso dell’importanza di questo live action, parlando di come esso merita di esistere proprio in questo periodo storico: “quando ho cominciato One Piece 26 anni fa non era possibile adattare il manga come fatto con questo in live-action.

Col trascorrere degli anni la qualità della computer grafica e dei VFX ha iniziato a migliorare e si poteva dare vita a qualsiasi cosa. Dopo aver visto molte cose del genere ho deciso di fare il grande passo, pensando che se avessimo trovato un team affidabile, avremmo potuto realizzare questo adattamento in live-action”.

One Piece – Netflix, Oda sul live action: “merita di esistere”

Senza dubbio sono delle parole giuste e tecnicamente ha ragione Oda. Spesso alcuni errori capitano proprio per via delle attrezzature tecniche non adatte ancora a questo tipo di produzioni anche se ormai tutte è possibile con il livello raggiunto con la CGI, usata alla grande in questa prima stagione di One Piece.

Ci siamo quasi: il 31 agosto tutto il cast della serie live action di One Piece è pronta a mostrare tutto il suo lavoro fatto in coordinazione con Oda e con tutto il resto della troupe.

Fonte Comic Book