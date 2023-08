One Piece – Netflix, la doppiatrice di Luffy nell’anime ama la serie TV: ecco il trailer doppiato in giapponese

One Piece approderà sulla piattaforma streaming il 31 agosto con la sua prima serie TV in live action, avente come produttore esecutivo lo stesso autore del manga Eiichiro Oda. Questo ha donato fiducia al pubblico e grazie a immagini dal set e trailer, gli appassionati sono sempre stati più attratti da questo prodotto, anche se alla fine è comunque divisivo.

Si sa da un po di tempo della presenza del cast originale dell’anime all’interno della versione giapponese della serie TV, specie quando all’Anime Expo 2023 la doppiatrice di Luffy ha espresso il suo amore verso il prodotto Netflix: “Sono 23 anni che dono la mia voce al protagonista di One Piece e sono contenta di doppiare anche Inaki Godoy, Luffy nella serie live action Netflix.

Ogni attacco e ogni posizione del personaggio cambia radicalmente il tono di voce e io non vedo l’ora di mostrarvi tutte queste sfaccettature. Avremo modo di esplorare nuove cose tutti insieme e sono felice che nonostante la mia età io possa divertirmi ancora”.

Ad esporsi al riguardo arriva anche la voce di Zoro della versione animata, Kazuya Nakai: “appena ho visto che Mackenyu avrebbe interpretato Zoro, mi sono chiesto come sarebbe stato doppiarlo. Come funzionerebbe la mia voce sull’attore? Alla fine quando mi hanno proposto di doppiarlo nella serie live action sono stato molto contento: è pur sempre Zoro no? Cercherà di fare il mio meglio”.

La serie Netflix vede Inaki Godoy nel ruolo di Monkey D. Luffy, Emily Rudd nel ruolo di Nami, Jacob Gibson Romero nel ruolo di Usopp, Mackenyu nel ruolo di Roronoa Zoro e Taz Skylar nel ruolo di Sanji.

Per quanto riguarda i doppiatori nipponici della serie, come detto troveremo Mayumi Tanaka che riprenderà il ruolo di Monkey D. Luffy, mentre Kazuya Nakai, Akemi Okamura, Kappei Yamaguchi e Hiroaki Hirata interpreteranno rispettivamente Zoro, Nami, Usopp e Sanji. Come accennato i suddetti sono le voci originali e iconiche della trasposizione animata di One Piece.

Fonte Comic Book