Dragon Ball: il mangaka di Letter Bee ridisegna la cover 35 del manga

Il manga di Dragon Ball ha ricevuto un nuovo look dal mangaka che ha scritto e disegnato Letter Bee (altrimenti noto come Tegami Bachi), Hiroyuki Asada. Dragon Ball celebrerà il suo importante 40° anniversario dal suo debutto ufficiale nella rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha più avanti questo autunno, e Shueisha sta preparando da tempo i preparativi. Uno di questi progetti è una mostra speciale del franchise con i restyling delle varie cover dei volumi del manga, da parte di altri famosi mangaka di Shueisha.

La mostra per il 40° anniversario di Dragon Ball verrà lanciata in Giappone questo autunno e Shueisha ha allestito questa mostra negli ultimi due anni. Una volta al mese sono state rivelate le cover ridisegnate, negli ultimi due anni, da diversi mangaka di talento come Gege Akutami, Yuki Tabata, Sui Ishida e altri ancora. Ora con il volume 35, Shueisha ha rivelato la versione del mangaka di Letter Bee, Hiroyuki Asada, visibile di seguito.

DRAGON BALL Volume 35 by Hiroyuki Asada (Letter Bee). This is part of the DRAGON BALL Super Gallery Project to commemorate the 40th Anniversary of the series. Every month, different mangaka will redesign one of the 42 covers of the series until November 2024. pic.twitter.com/quGdNfIIdi — Shonen Jump News (@WSJ_manga) April 26, 2024

Questa mostra per il 40° anniversario di Dragon Ball sarà lanciata solo in Giappone, ma per fortuna questo traguardo sarà celebrato in tutto il mondo con un nuovissimo progetto anime. Parliamo di Dragon Ball Daima, una nuovissima serie anime che uscirà qualche tempo dopo questo autunno, ma deve ancora confermare una data di uscita ufficiale. Il defunto mangaka Akira Toriyama ha contribuito a creare la storia principale e il design dei personaggi di Dragon Ball Daima con Yoshitaka Yashima e Aya Komaki che dirigono la serie per Toei Animation, Katsuyoshi Nakatsuru che adatta i design di Toriyama per l’animazione e Yuuko Kakihara che supervisiona e scrive le sceneggiature.

Masako Nozawa doppierà ancora una volta Goku, ed è attualmente l’unico membro confermato del doppiaggio di Dragon Ball Daima. Akira Toriyama in precedenza aveva anticipato la storia originale di Daima che riportiamo di seguito:

“A causa di una cospirazione, Goku e i suoi amici sono tornati tutti bambini. Per sistemare le cose, partiranno per un nuovo mondo! Ci sarà una grande avventura con un’azione intensa in un mondo sconosciuto e misterioso. Poiché Goku deve compensare le sue dimensioni, userà il suo Power Pole per combattere, qualcosa che non si vedeva da molto tempo”.

Fonte – Comicbook