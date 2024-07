The One Piece: in arrivo nuovi aggiornamenti sul remake dell’anime

La serie One Piece è attualmente in lavorazione su un nuovo remake dell’anime che adatterà il manga originale di Eiichiro Oda fin dall’inizio in un modo nuovo. Si intitolerà The One Piece e condividerà presto un importante aggiornamento sui suoi progressi. Al momento il franchise più amato di sempre si trova coinvolto nelle celebrazioni del 25° anniversario dell’anime tratto dal manga di Eiichiro Oda. Non ci sono dubbi sul fatto che uno dei grandi progetti è arrivato quando Netflix e WIT Studio hanno annunciato che stavano lavorando su una nuova versione dell’anime per riadattare la saga dell’East Blue.

Intitolato The One Piece, questo nuovo remake dell’anime di WIT Studio è stato sviluppato con l’intento di semplificare per tornare indietro e verificare i primi eventi dell’anime che potrebbero sembrare obsoleti rispetto alla versione originale di Toei Animation. Ma anche se ci sono pochi dettagli sul remake da quando è stato annunciato, presto ci saranno importanti aggiornamenti in occasione del One Piece Day 2024 quest’estate.

Il One Piece Day 2024 ha annunciato il programma degli eventi previsti per il fine settimana dell’11-12 agosto in Giappone. E si scopre che ci saranno notizie sul remake dell’anime di One Piece, ora in produzione, domenica 12 agosto. Non è ancora stato rivelato esattamente cosa potrebbero condividere sulla nuova serie, quindi continuate a seguirci per scoprirlo. Al momento è nota la prima visual condivisa con l’annuncio iniziale della produzione.

Il remake anime della serie anime in questione sarà trasmesso in streaming in tutto il mondo su Netflix quando sarà finalmente presentato in anteprima. Questo è un altro dettaglio che si conosce, anche se al momento non c’è ancora una data o una finestra di rilascio. Netflix anticipa il remake sui pirati in quanto tale: “Prodotto dal rinomato WIT Studio (Spy x Family e le prime tre stagioni de l’Attacco dei Giganti) in collaborazione con Shueisha, Fuji Television Network e Toei Animation Co., THE ONE PIECE spera di fornire agli spettatori un’esperienza fresca ma familiare, utilizzando una tecnologia visiva all’avanguardia per reinventare le avventure di Rufy attraverso l’amata saga dell’East Blue“.

Fonte – Comicbook