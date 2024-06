Kinnikuman Perfect Origin Arc ha una data d’uscita ufficiale su Netflix

Kinnikuman ha una lunga e gloriosa storia nel mondo degli anime. Creato da Yudetamago, ha fatto il suo debutto nel 1979 come manga, per poi essere adattato in diverse serie anime. L’ultima serie, Ultimate Muscle: The Kinnikuman Legacy, si è conclusa nel 2006. Tuttavia, come molti altri lottatori professionisti, è difficile tenere Kinnikuman fuori dal ring. Quest’estate, il principe alieno farà il suo grande ritorno su Netflix con il nuovo arco narrativo. Per preparare i fan a questo evento, il servizio di streaming ha rivelato la data di uscita e alcuni dettagli sul cast e sulla produzione.

Il cast del ritorno di Kinnikuman includerà Mamoru Miyano nel ruolo di Kinnikuman, Akira Kamiya come Mayumi Kinniku e Akira Kamiya come Prince Kamehame. La produzione è affidata a Production I.G., noto per il suo lavoro su Kaiju No. 8 e Haikyu: The Dumpster Battle. Con il loro coinvolgimento, la qualità dell’animazione è garantita. Production I.G. sta avendo un anno straordinario, lavorando anche su Terminator Zero per Netflix, confermando così la loro posizione di rilievo nel panorama degli anime.

Netflix ha annunciato che il ritorno di Kinnikuman avverrà l’8 luglio di quest’estate. Per chi non conosce ancora la serie, sarà disponibile un “episodio zero”, che fungerà da riassunto di tutto ciò che è accaduto al Principe Kinnikuman fino ad oggi. Questa introduzione sarà perfetta sia per i nuovi spettatori che per i fan di lunga data, permettendo a tutti di entrare nel vivo della storia con tutte le informazioni necessarie.

Kinnikuman, conosciuto come Ultimate Muscle a livello europeo, è la storia del Principe Kinnikuman, un alieno proveniente da Kinnikusei, un pianeta ai confini dell’universo. Inizialmente deriso dagli umani come un Chojin inutile, Kinnikuman ottiene casualmente il diritto di partecipare alla Chojin World Cup, un torneo per determinare il miglior Chojin del mondo, e miracolosamente vince il campionato. L’anno successivo, riesce a ripetersi, diventando una figura centrale tra i Seigi Chojin, i difensori della pace dell’universo.

Il ritorno di **Kinnikuman** è un evento che celebra la longevità e l’appeal universale di questo leggendario eroe. Con un cast stellare, una produzione di alta qualità e una trama coinvolgente, la nuova serie promette di essere un successo. Che siate fan di lunga data o nuovi spettatori, preparatevi a essere trasportati nel mondo entusiasmante di Kinnikuman. L’8 luglio, non perdete l’occasione di vedere “Il Perfect Origin Arc” su Netflix e scoprire perché Kinnikuman è diventato un’icona nel mondo degli anime.

Fonte Comic Book