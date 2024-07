Tra le uscite targate Panini Comics del 11 luglio 2024 troviamo l’ottavo volumetto di Spawn, che fa da prologo al cataclismatico numero 350 originale.

Inoltre la seconda parte delle storie pubblicate nel 1991 de La Spada Selvaggia di Conan e due nuovi libri a fumetti ricchi di giochi della serie giapponese per bambini Detective Culetto.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Panini Comics del 11 luglio 2024.

Le uscite Panini Comics del 11 luglio 2024

Spawn 8

13,00 €

Contiene: Spawn (1992) #346/349

Continua la guerra per il trono dell’Inferno con Cogliostro/Sinn sempre più vicino alla base di Cataclisma. Spawn e gli Scorched, però, hanno altri piani per l’Inferno e non includono nessuno degli attuali pretendenti al trono! In tutto ciò, qual è la posizione di Nyx e di Mondo Verde? Il palpitante prologo al clamoroso Spawn 350!

La Spada Selvaggia di Conan 32

1991 – Parte II

28,00 €

Contiene: Savage Sword of Conan (1974) #187/192

Un misterioso nobile di nome Aniki potrebbe essere il fratello perduto di Conan il Barbaro. E poi, dopo aver affrontato terribili stregoni e potenti fanciulle, assisteremo al ritorno di Roy Thomas e John Buscema, i veri padri di Savage Sword of Conan, per una lunghissima saga epica in cui il teschio di Thulsa Doom condurrà il Cimmero alla ricerca del tesoro in alto mare.

Detective Culetto 5

SOS dalle Antiche Rovine

10,00 €

Contiene: Oshiri Tantei, iseki kara no s.o.s.

Nessuno è più elegante e distinto di lui mentre risolve ogni caso grazie alle sue potentissime… puzzette! Stavolta Detective Culetto si troverà coinvolto in una vicenda che profuma di avventura. Inizia tutto da una lettera e una mappa, che condurranno il nostro investigatore, assieme al suo assistente, a un’appassionante ricerca.

Detective Culetto 6

Un Investigatore Pericoloso

10,00 €

Contiene: Oshiri Tantei, ayaushi tantei jimusho

Esiste un degno avversario in grado di mettere in crisi Detective Culetto? Arriva un misterioso personaggio in città, che sostiene di essere un investigatore eccezionale. Si prepara una sfida di ingegno bella tosta per il nostro mitico detective dall’inconfondibile charme e dalle altrettanto inconfondibili… puzzette!