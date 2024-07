Blue Box: svelato il nuovo trailer durante l’Anime Expo 2024

Blue Box ha pubblicato un nuovo trailer per l’adattamento anime prima del suo debutto previsto entro la fine dell’anno. Blue Box è una delle serie manga più recenti apparse sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha. E adesso, attraverso il suo adattamento anime, il franchise di Kouji Miura sta per raggiungere un pubblico nuovo. Con il lancio della prima stagione animata previsto entro la fine dell’anno, l’Anime Expo di quest’anno ha rivelato nuovi dettagli su Blue Box.

Blue Box farà il suo debutto ufficiale sul piccolo schermo entro la fine dell’anno. E durante l’Anime Expo 2024 i fan hanno scoperto che l’anime sarà trasmesso esclusivamente in streaming su Netflix. Con questo nuovo importante aggiornamento per la serie, Blue Box ha condiviso un nuovo trailer e un poster che si concentra principalmente sul trio principale formato da Taiki, Chinatsu e Hina.

Tutti i fan della serie in questione sono pronti a guardare la prima stagione di Blue Box a partire da questo ottobre, e sarà trasmessa in streaming su Netflix. Tuttavia al momento non c’è ancora una data di uscita ufficiale. Yuichiro Yano sarà il regista dell’anime per Telecom Animation Film e UNLIMITED PRODUCE di TMS. Yuko Kakihara si occuperà delle sceneggiature e Miho Tanino disegnerà i personaggi. Il cast scelto per il doppiaggio prevederà Shoya Chiba nei panni di Taiki Inomata, Reina Ueda doppierà Chinatsu Kano, Akari Kito darà la sua voce a Hina Chono, Chiaki Kobayashi sarà Kyo Kasahara e Yuma Uchida doppierà Kengo Haryu.

Gli eventi ruotano attorno allo studente delle medie Taiki Inomata, che frequenta la Eimei Academy. Si tratta di ina scuola con un importante programma sportivo. Il ragazzo fa parte della squadra di badminton maschile ed è innamorato della giocatrice di basket Chinatsu Kano, una ragazza che si allena ogni mattina in palestra.

Un giorno di primavera, per uno strano scherzo del destino, la ragazza inizia a vivere a casa di Taiki. Volendo diventare un degno compagno per Chinatsu, il giovane insegue il suo stesso sogno: partecipare alle Nazionali iniziando ad allenarsi più duramente, tutto per costruire una forte relazione con la sua nuova coinquilina.

