Shueisha annuncia un nuovo progetto per celebrare il manga storico Gakushu Manga: Sekai no Rikishi

Shueisha è grande casa editrice giapponese con sede a Tokyo e tutto il mondo è consapevole di cosa stiamo parlando. Dopotutto la casa editrice in questione lancia costantemente nuove serie manga shonen, seinen, shojo e molte altre per raggiungere tutto il pubblico di lettori giapponese. Tra le serie manga che meglio rappresentano la casa editrice è facile immaginare One Piece, Naruto, Dragon Ball e tante altre. E pare che Shueisha sia pronta per un nuovo progetto decisamente originale e speciale

Infatti l’editore di Weekly Shonen Jump ha pubblicato un aggiornamento per gli amanti della storia. Si scopre che Shueisha sta riportando in stampa Gakushu Manga: Sekai no Rikishi (“Manga per imparare: la storia del mondo”) e ha reclutato alcuni dei più importanti mangaka per questo progetto.

Secondo Shueisha, il ritorno della serie sarà lanciato per celebrare il suo centenario. Tutte le cover saranno rilasciate il 4 ottobre. E considerando i talenti che prenderanno parte al progetto, non ci sono dubbi sul fatto che la domanda per il manga sarà alta.

I nomi sono altisonanti, e ognuno di loro disegnerà una cover su un personaggio specifico della storia. Ad esempio tra questi ci sarà il mangaka di My Hero Academia, Kohei Horikoshi, che inchiostrerà Cesare e Cleopatra. Per quanto riguarda Giovanna d’Arco, la cover su questo personaggio storico sarà realizzata da Yuki Tabata di Black Clover. Di seguito riportiamo l’elenco completo:

Lenin – Noda Satoru di Golden Kamuy

– Noda Satoru di Golden Kamuy Churchill e Hitler – Endo Tatsuya di Spy x Family

– Endo Tatsuya di Spy x Family Ramses II – Hara Yasuhisa del Kigdom

– Hara Yasuhisa del Kigdom Cesare e Cleopatra – Kohei Horikoshi di My Hero Academia

– Kohei Horikoshi di My Hero Academia Giovanna d’Arco – Yuki Tabata di Black Clover

– Yuki Tabata di Black Clover Leonardo da Vinci – Demizu Posuka di The Promised Neverland

– Demizu Posuka di The Promised Neverland Napoleone – Hirohiko Araki de Le bizzarre avventure di JoJo,

– Hirohiko Araki de Le bizzarre avventure di JoJo, Ito Hirobumi e Bismarck – Yusei Matsui di Assassination Classroom

Quindi, Gakushu Manga: Sekai no Rikishi ha riunito alcuni dei più grandi nomi di Shueisha. Se questo progetto si rivelerà un successo, allora si potrà immaginare che ci saranno altri mangaka che si uniranno alla lista per affrontare una lezione di storia.

Fonte – Comicbook