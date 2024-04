Sembra che un altro manga stia per chiudere i battenti. Con l’industria così competitiva come è, le sfide sono alte per qualsiasi mangaka o storia nuova che si appresti ad arrivare e questo vale doppiamente per gli autori di Shueisha. L’editore è responsabile della produzione di alcune delle serie di manga più iconiche di tutti i tempi, quindi i nuovi titoli hanno sempre una grande eredità da colmare. Infatti a meno di un anno dal suo lancio, sembra che Mama Yuyu sia pronta a concludersi.

Sì, hai letto bene. Nuovi rapporti hanno confermato che Mama Yuyu sta arrivando alla conclusione. Il manga di Yoshihiko Hayashi terminerà questa settimana su Weekly Shonen Jump con il capitolo 29.

La conferma arriva dall’ultima tabella dei contenuti di Weekly Shonen Jump. È lì che i lettori Giappone hanno appreso che il capitolo finale di Mama Yuyu è previsto per questa settimana. Ciò significa che il manga di Hayashi si concluderà con meno di 30 capitoli al suo attivo, e i lettori sono ammettono di essere tristi nel vedere andare via questa serie soprannaturale.

Shonen Jump cancella una delle sue migliori nuove serie

Dopotutto, Mama Yuyu aveva una base di fan piccola ma in crescita a livello globale. Il manga di Hayashi ha ricevuto elogi settimana dopo settimana per le sue battaglie fantastiche e i suoi protagonisti colorati. Ora, sembra che Mama Yuyu stia venendo tagliata prima di avere la possibilità di spiegare le ali completamente.

Se non sei familiare con Mama Yuyu, puoi rinfrescarti sulla serie prima del suo capitolo finale. Il manga è disponibile sull’app di Shonen Jump e sul sito web di Manga Plus. Quindi, per coloro che desiderano ulteriori informazioni sulla serie, puoi leggere la sinossi ufficiale di Mama Yuyu qui sotto:

“Un’era di pace tra l’eroe e il signore dei demoni è arrivata! In questo mondo pacifico, l’eroe Corleo non è altro che un vuoto. Ma un giorno, un eroe e un signore dei demoni provenienti da un altro mondo appaiono davanti a lui! Come affronterà Corleo il caos che questi invasori portano nel suo mondo?! Inizia ora un nuovo tipo di epopea fantasy!”

Cosa ne pensi di questo aggiornamento sul manga?

Fonte Comic Book