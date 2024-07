Tra le uscite Planet Manga del 25 luglio 2024 troviamo l’esordio di Ken il Guerriero – Hokuto no Ken Extreme Edition, la nuova edizione del leggendario manga che esce sulla scia del quarantennale festeggiato l’anno scorso, che si presenta anche con un cofanetto con Variant Cover e Cartolina allegata.

Inoltre il secondo numero di Make the Exorcist Fall in Love (anche in edizione Variant), The Ichinose Family’s Deadly Sins e di Stitch – Il Manga, lo speciale ambientato nella Fase II di Star Wars: L’Alta Repubblica L’Equilibrio in Bilico, il quarto ed ultimo cofanetto di Billy Bat e tante altre uscite.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Planet Manga del 25 luglio 2024.

Le uscite Planet Manga del 25 luglio 2024

Stitch – Il Manga 2

7,00 €

SE AVETE AMATO LILO E STITCH, ADORERETE QUESTO MANGA!

Continuano le avventure giapponesi del nostro alieno preferito al fianco di Yuna, una ragazza con un carattere talmente tosto da riuscire a tenergli testa… più o meno! Tra la festa di San Valentino, il misterioso mondo dei mostri yokai e la comparsa della fidanzata di Stitch, ne vedrete delle belle. Risate garantite!

Make the Exorcist Fall in Love 2

7,00 €

Make the Exorcist Fall in Love 2

Variant

7,90 €

CONFLITTI INTERIORI E DEMONIACHE TENTAZIONI

È difficile capire cosa desideri davvero quando per tutta la vita ti dicono in cosa devi credere. Nel corso della guerra santa contro i sette volti del peccato, l’esorcista più potente del mondo vive profondi dilemmi per via di una bellissima pittrice inviata da Satana…

Ken il Guerriero – Hokuto no Ken Extreme Edition 1

7,50 €

UNA SERIE LEGGENDARIA IN UNA NUOVA EDIZIONE ASSOLUTAMENTE IMPERDIBILE

Ripercorriamo la storia del maestro di Hokuto, dal suo esordio contro gli uomini di Shin fino alla saga finale, mai vista nella serie animata. Nuove copertine, pagine a colori e in bicromia e molto altro in questa versione definitiva del capolavoro di Buronson e Tetsuo Hara.

Ken il Guerriero – Hokuto no Ken Extreme Edition 1 Variant

Cofanetto con Variant Cover e Cartolina

14,90 €

VINCI UN ESCLUSIVO SHIKISHI DI KEN IL GUERRIERO CON DEDICA DI BURONSON E TETSUO HARA!

Il primo numero del capolavoro di Buronson e Tetsuo Hara in edizione definitiva è disponibile anche in un fantastico cofanetto contenente l’edizione con copertina variant di KEN IL GUERRIERO – HOKUTO NO KEN EXTREME EDITION 1 e un’esclusiva cartolina da collezione.

Inoltre, tra tutti coloro che acquisteranno il cofanetto, 10 fortunati

lettori potranno trovare all’interno un golden ticket che darà diritto

di ottenere un esclusivo shikishi di Ken il Guerriero autografato con

dedica da Buronson e Tetsuo Hara.

Concorso “VINCI LO SHIKISHI DI KEN IL GUERRIERO” valido dal 10/07 al 30/09/24 a fronte dell’acquisto di KEN IL GUERRIERO – HOKUTO NO KEN EXTREME EDITION 1 VARIANT. Montepremi € 1000,00 (IVA inclusa).

Sex Battle – Densetsu no Yarichin VS Teppeki no Shiriana 3

7,50 €

L’IMMANCABILE TERZO INCOMODO

I due più forti, i due più cool, i due più belli dell’Istituto superiore Hachiten si sono messi insieme! La sex battle che infuriava per i corridoi della scuola vede trionfare la passione, ma ecco spuntare all’improvviso tra Mikagura e Sena la gelosia…

Consigliato a un pubblico maturo.

Seizon – Life Omnibus

14,90 €

COSA È SUCCESSO A SAWAKO?

1984: Sawako Takeda scompare senza lasciare tracce. Quattordici anni dopo, suo padre è a un passo dalla fine, consumato da un dolore senza risposta. Fino a quando il telefono squilla: è l’inizio di una disperata corsa contro il tempo per scoprire la verità. Un adrenalinico mystery dagli autori di Kokuhaku da leggere tutto d’un fiato in questa elegante edizione Omnibus.

Kokuhaku – Confession

8,50 €

PRIGIONIERI DI UN OSCURO SEGRETO

Due alpinisti intrappolati ad alta quota da una bufera.

Una sconvolgente confessione fatta in punto di morte.

E un’inattesa possibilità di salvezza che innesca una drammatica lotta fra lealtà e sopravvivenza…

UN AVVINCENTE THRILLER DAGLI AUTORI DI SEIZON – LIFE

Star Wars: L’Alta Repubblica – L’Equilibrio in Bilico

L’Antefatto

Akuma 49

5,20 €

Centocinquanta anni prima della caduta del Faro Starlight, il giovane Jedi Wookiee Arkoff viene convolto nella Battaglia di Dalna contro il Sentiero della Mano Aperta. Su Dalna, il suo amico, il Cavaliere Jedi Azlin Rell, cade vittima di una forza sconosciuta che affligge i Jedi. Il passato di Arkoff tornerà per perseguitarlo o diverrà invece la chiave per riportare l’equilibrio nel conflitto contro i Nihil più di un secolo dopo? Un volume unico ambientato nella Fase II dell’Alta Repubblica!

The Ichinose Family’s Deadly Sins 2

7,50 €

IN OGNI NUMERO DEGLI STICKERS IN OMAGGIO. CON L’ULTIMO NUMERO TROVERAI IL MINIALBUM PER RACCOGLIERLI TUTTI!

Tsubasa cerca di aiutare Shiori dopo averne scoperto il segreto e ciò che si cela dietro la porta della sua stanza. Nel frattempo, Kakeru sembra aver ricordato qualcosa del loro passato, tanto da spingerlo a commettere un gesto estremo che riporterà tutti indietro, all’inizio di un nuovo loop temporale! Con un’unica eccezione: dov’è finito Kakeru? E chi è quello che si presenta come il nuovo papà della famiglia Ichinose? Dall’autore di Takopi!

Billy Bat 16/20 – Cofanetto

37,50 €

L’INCREDIBILE CONCLUSIONE DELLA SAGA!

Quarto e ultimo cofanetto dedicato a Billy Bat! La conclusione della meravigliosa saga meta-fumettistica di Naoki Urasawa e Takashi Nagasaki! Kevin Yamagata, Kevin Goodman o Timmy Sanada: chi è il solo fumettista in grado di raccontare le vere storie del Pipistrello?

Billy Bat 16

7,50 €

Cosa ne sarà di Billy Bat? Kevin Goodman pare intenzionato a lasciare la serie che l’ha reso famoso per dedicarsi esclusivamente alla sua nuova opera, Chameleon Ninja Karma. Non a caso è stata indetta una selezione pubblica per trovare l’artista che “erediterà” il fumetto del famoso pipistrello. Ma se fosse davvero così… la Terra potrebbe ancora salvarsi?!

Billy Bat 17

7,50 €

Kevin Goodman è pronto a tutto pur di impedire che la storia apparsa nella sua mente diventi realtà… anche se questo significa scatenare il panico in tutti gli Stati Uniti (se non nel mondo intero)! Del resto, ora che un nuovo assistente si dedica alla realizzazione delle tavole del Pipistrello, l’erede della Golden Cola può rischiare tutta la sua credibilità…

Billy Bat 18

7,50 €

Le ombre del passato o la luce della speranza: cosa dona spessore alle tavole disegnate da Timmy Sanada? E, cosa ancora più importante, il nuovo autore di Billy Bat riesce davvero a vedere il Pipistrello? Di certo, il misterioso nippo-americano ha raccolto nelle sue mani l’eredità di Chuck Culkin. Intanto, Kevin Goodman è partito alla ricerca del suo maestro…

Billy Bat 19

7,50 €

Maggie Momochi vuole diventare una documentarista. Per questo, quando un professore della New York Film Academy le suggerisce d’intervistare il leggendario film maker Conny Akechi, la ragazza raggiunge subito l’indirizzo che le è stato comunicato. Tra mostri finti e nuovi ambiziosi progetti, però, l’attende un Pipistrello che conosce fin troppo bene…

Billy Bat 20

7,50 €

Il misterioso Shisho, Zofu Karama, Kevin Yamagata, Chuck Culkin, Kevin Goodman e Timmy Sanada: sei fumettisti hanno disegnato le avventure del Pipistrello. Ora che il mondo è sull’orlo della distruzione, chi sarà a decidere quali sentimenti dovranno “svolazzare” tra le tavole di Billy Bat…?

The Witch and the Beast 10

7,00 €

QUALCOSA DI TERRIBILE STA PER ACCADERE

Mentre Cougat scopre la verità sui giustizieri, Guideau si trova a fare da balia al bambino nato da uno strumento proibito. Quest’ultimo potrebbe essere l’esca perfetta per Angela, la strega eterna. Eppure, il piano potrebbe non andare a buon fine e ritorcersi contro la Risonanza Magica, sempre più spesso vittima di agguati.

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL

Kei X Yaku: Dangerous Buddy 10

7,90 €

UNA NUOVA INDAGINE PER ICHIRO E SHIRO!

Sembra che la Shindo Chemicals stia nascondendo l’esistenza di una sostanza misteriosa, il seme verde, e per mantenere questo segreto è disposta a eliminare chiunque tenti di far luce sulla verità. Contro chi si metterà stavolta il rinnovato duo di yakuza e poliziotto?

IL MANGA DA CUI È TRATTO IL LIVE ACTION

La Leggenda di Arslan 19

5,90 €

DALL’AUTRICE DI FULLMETAL ALCHEMIST

Andragoras, il re che ha sbaragliato l’esercito lusitano nella battaglia per la capitale. Hilmes, che invece punta a conquistarla durante l’assenza dei suoi dominatori. Arslan, il giovane principe che sembra essere l’unico interessato veramente ai suoi sudditi. Chi prenderà il controllo di Ecbatana e saprà riportare la pace a Pars?

Giant Killing 60

5,50 €

Nell’importantissima partita contro l’Iwata, Daisuke Tsubaki sembra rinato e tornato a essere quello che ha conquistato i tifosi di tutto il Giappone. È suo il primo gol dell’ETU, che rompe l’equilibrio dell’incontro! Ma riusciranno i ragazzi di Tatsumi a tenere il vantaggio?

My Home Hero 20

7,00 €

LA SFIDA AL GIAPPONE

La sfida tra Tetsuo e Kubo pare non essere ancora terminata: la polizia dovrà agire in fretta per tutelare l’incolumità della famiglia Tosu e dell’intera popolazione giapponese di fronte alla nuova minaccia.

Consigliato a un pubblico maturo.

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL

Death Note 11

5,20 €

Il fiato di Near è sempre più vicino al collo di Light. L’investigatore, tramite piccoli indizi lasciati dalla negligenza di Light e dei suoi collaboratori, ma soprattutto tramite il suo formidabile intuito, è riuscito ad arrivare a Teru Mikami. E sebbene Near accusi apertamente Light, Light, come in passato, pecca di orgoglio e accetta la sfida, programmando assieme al suo antagonista un faccia a faccia finale.

One-Punch Man 17

5,20 €

LA SERIE CULT DEL DECENNIO! IL MANGA PIÙ FOLLE E SPETTACOLARE DI SEMPRE!

Dopo uno scontro pazzesco che lo ha opposto a Genos e Bang, per Garo sembra giunta davvero l’ora della fine. Gravemente ferito, l’essere misterioso di forma umana è a un passo da un’ineluttabile sconfitta.

One-Punch Man 21

5,20 €

LA BATTAGLIA DECISIVA

Lo scontro risolutivo tra l’Associazione Esseri Misteriosi e l’Associazione Eroi entra nel vivo. Sconfitti i nemici in superficie, i Classe S scendono nella base sotterranea dei loro avversari… e le cose si fanno subito serie!

Fire Force 14

Manga Sun 125

5,20 €

IL MANGA TUTTO AZIONE DELL’AUTORE DI SOUL EATER

La squadra della Fire Force è arrivata all’oasi, dove spera di trovare informazioni sul predicatore e l’adra burst. Qui si eleva una grande costruzione identica all’Amaterasu di Tokyo, ma per raggiungerla occorrerà sconfiggerne i guardiani.

Naruto il Mito 54

5,20 €

Naruto, il valoroso ninja del Villaggio della Foglia, continua a lottare per preservare la pace. Ai ninja dei villaggi si oppone un manipolo di temutissimi e spietati ninja disertori decisi a soddisfare la propria brama di potere. Nel mezzo del conflitto, Naruto cerca di riportare sulla retta via l’amico d’infanzia Sasuke, che intende vendicarsi di coloro che sterminarono il suo clan.

Naruto il Mito 57

5,20 €

Naruto il Mito 59

5,20 €

Continua la guerra fra l’esercito alleato dei ninja e le forze di Madara Uchiha e Kabuto Yakushi. I coraggiosi Killer Bee e Naruto Uzumaki sono scesi in campo, decisi a dare manforte ai compagni, nonostante siano l’obiettivo primario di Madara, che necessita dei loro cercoteri per portare a termine il suo piano di dominazione.

Sidooh 25

7,00 €

L’esercito di Aizu spara a Rugi, e spinge il “Villaggio dal cuore puro” sulla via della distruzione. Shotaro, che ha subito una grave ferita, si dirige insieme al fratello Gentaro verso Aizu. La vista si apre, ed ecco comparire il monte Bandai, che i due fratelli hanno visto perfino in sogno…