Ken il Guerriero nel 2023 compie 40 anni dalla pubblicazione ufficiale del suo primo capitolo e ovviamente in Giappone si sta festeggiando come non mai. Dopo l’annuncio della nuova trasposizione animata e alcuni tributi di mangaka famosi al franchise come Oda, Togashi e tanti altri, ecco che arriva uno dei co-creatori del manga Tetsuo Hara, che torna a disegnare Kenshiro per la mostra inerente appunto al compleanno del franchise, lanciato nel 1983.

Come anticipato anche altri artisti hanno partecipato al progetto e i loro lavori sono stati inseriti insieme alla mostra. Hara ha disegnato l’epopea di Hokuto no Ken negli anni ottanta ma come ben sapete il progetto a oggi è immortale e ha segnato per sempre il medium fumettistico orientale e occidentale, instaurando il volto immortale dei personaggi nella mente e nel cuore degli appassionati di tutto il mondo.

Come anticipato è stato ufficializzato per l’occasione un nuovo anime, anche se al momento abbiamo davvero poco al riguardo, ma le notizie dovrebbero arrivare a breve. Non sappiamo se si tratta di un reboot totale della serie originale, oppure un qualcosa come fatto con il primo anime di Naruto, quindi adattando solamente qualche puntata delle vicende originali.

Tetsuo Hara's Kenshiro painting for the 40th anniversary exhibition in Tokyo pic.twitter.com/spIKh7Dqaq — Daily Hokuto no Ken (@HokutoDaily) October 8, 2023

Hara da come potete vedere non ha perso colpi e per l’occasione ha realizzato veramente un capolavoro. Questa art mostra Ken in tutta la sua rabbia prima di un combattimento probabilmente e i colori caldi offrono una visione d’animo incredibile allo spettatore che vedrà dal vivo questa illustrazione. In calce potete anche vedere la versione con i colori freddi, sempre una goduria per gli occhi:

Another Kenshiro painting Tetsuo Hara made for the 40th anniversary exhibition in Tokyo pic.twitter.com/M7cXLtZQpb — Daily Hokuto no Ken (@HokutoDaily) October 8, 2023

Forse questa un po più “classica” ma come ben vedete vengono messe in risalto le sette stelle di Hokuto, la celebre scuola di arti marziali millenaria da cui molti protagonisti di Hokuto no Ken ne hanno fatto parte. Cosa ne pensate di questa illustrazioni? E come sarà questa nuova serie anime?

Fonte Comic Book