Sand Land: Toriyama elogia il videogioco sulla serie in una lettera postuma

Sand Land è sulla bocca di tutti sulla scia del suo ritorno nelle sale cinematografiche e tutti gli appassionati non stanno nella pelle. Anche se si tratta del manga meno conosciuto di Akira Toriyama, non ci è voluto molto affinché tutti si appassionassero a Sand Land. Il mangaka di Dragon Ball ha pubblicato 14 capitoli pubblicati sulla rivista Weekly Shōnen Jump di Shūeisha nel 2000, e adesso sta riscuotendo tanto successo. Come tutti sanno Akira Toriyama è tragicamente scomparso il 1° marzo ma si scopre una lettera postuma scritta dal mangaka, per celebrare un’importante uscita in Giappone, che ha emozionato i fan.

Il commento risale a gennaio 2021, e Akira Toriyama l’ha scritta prima del lancio del videogioco di Sand Land. E allora Toriyama diceva che non poteva fare altro che consigliare il titolo. Di seguito riportiamo le parole del mangaka:

“Non ho ancora guardato tutto il gameplay. Tuttavia, espande notevolmente la visione del mondo del manga originale con molti nuovi elementi entusiasmanti. È di alta qualità e posso dire che è un gioco di ruolo molto soddisfacente. Prima di tutto, la grafica presenta un eccellente equilibrio tra l’atmosfera del manga e il suo stile di disegno. La rappresentazione sembra fantastica. Il gioco ti offrirà sicuramente un’esperienza emozionante con un genuino senso del design e attenzione ai dettagli. Tra questi tanti nuovi design dei veicoli, varie personalizzazioni e anche il design dello sfondo” dice Toriyama.

Continua dicendo: “Nel gioco, non c’è solo il mondo di Sand Land, ma anche uno nuovo chiamato Forest Land con nuovi personaggi che non erano nel manga. Puoi goderti una storia più sostanziale e una vasta mappa per avventurarti, mentre giochi come il Principe Demone“.

E infine, il mangaka da’ la sua approvazione per Sand Land con un messaggio finale. “Io stesso posso giocare solo a giochi casual, ma do un’occhiata ai videogiochi di tendenza giocati dalla mia famiglia, e penso di saperne qualcosa. Consiglio vivamente il gioco Sand Land!“.

Naturalmente, i fan di Toriyama sono emozionati per le parole del defunto mangaka. Toriyama è morto il 1 marzo di quest’anno a causa di un ematoma subdurale acuto. All’età di 68 anni, ha lasciato il mondo sbalordito. Per decenni ha contribuito a supervisionare alcuni dei titoli più importanti di sempre, ma ha sicuramente segnato tutto il mondo con Dragon Ball e Son Goku.

Fonte – Comicbook