Tra le uscite Planet Manga del 4 luglio 2024 troviamo il cofanetto che raccoglie la Master Edition in grande formato di Biomega e di Abara di Tsutomu Nihei.

Inoltre, arriva il bundle che raccoglie Spring Storm and Monster 1 e Ma Che Sfacciato! 23 e viene distribuita, a chi era riuscito a preordinarla per tempo, l’edizione speciale di Blue Lock 1 che celebra il 20° scudetto dell’Inter.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Planet Manga del 4 luglio 2024.

Le uscite Planet Manga del 4 luglio 2024

Boy’s Abyss 13

7,00 €

Mushoku Tensei – Jobless Reincarnation 20

7,50 €

Watanare – Non Esiste che ci Mettiamo Insieme… Oppure Sì? 6

7,90 €

UN CRESCENDO DI EMOZIONI

In vacanza con Ajisai, Renako approfondisce il rapporto con “l’angelo della classe” svelando pian piano quale sia la sua vera personalità. La situazione cambia quando, all’improvviso, davanti alle due fa la sua comparsa un’agguerrita Mai…

Yawara! 8

15,00 €

LA SERIE SPORTIVA DI CULTO DEL GRANDE NAOKI URASAWA

Dopo aver partecipato alle olimpiadi e aver dimostrato a tutti, suo malgrado, quant’è brava, Yawara è determinata ad appendere il judogi al chiodo. Ma Jody, Matsuda e Fujiko non sono affatto d’accordo con la sua decisione… Riusciranno a convincerla a riprendere gli allenamenti?

Spring Storm and Monster 1 + Ma Che Sfacciato! 23 Bundle

14,00 €

Un fantastico bundle che raccoglie l’ultimo numero di Ma che sfacciato! e il primo numero di Spring Storm and Monster 1. Inoltre, solo con il bundle, un fantastico set di due cartoline esclusive in omaggio!

Biomega + Abara Master Edition

Cofanetto

72,00 €

UNO SPETTACOLARE COFANETTO PER LA MASTER EDITION DI DUE DELLE OPERE PIÙ RIVOLUZIONARIE DI TSUTOMU NIHEI

Quattro volumi di grande formato che esaltano al massimo le incredibili e dettagliatissime tavole del geniale autore di Blame!, mangaka capace di creare gli scenari più pazzeschi. Oltre 1600 pagine di fumetto imperdibili per gli amanti della fantascienza estrema!

Biomega Master Edition 1

18,00 €

UN FUTURO DISTOPICO FRA MOSTRI SPIETATI, TECNOLOGIE IMPOSSIBILI E PAESAGGI MOZZAFIATO

In un lontano futuro, gli abitanti dell’Isola Artificiale 9J0 sono stati contagiati da un virus misterioso e trasformati in creature prive di intelletto. Zoichi Kanoe viene inviato sul posto per aiutare nelle operazioni di disinfestazione e salvare chi è ancora sano. Scoprirà ben presto che la sua vera missione è un’altra…

Biomega Master Edition 2

18,00 €

SECONDO APPUNTAMENTO CON L’EDIZIONE IN GRANDE FORMATO DI BIOMEGA

L’agente Zoichi, a bordo della sua moto dotata di A.I., continua la missione nell’Isola Artificiale 9J0. Il suo obiettivo è trovare Ion Green, la ragazza che si è adattata al virus N5S, e sottrarla alla DRF…

Biomega Master Edition 3

18,00 €

SI CONCLUDE QUI BIOMEGA, LA SERIE CULTO DI TSUTOMU NIHEI, L’AUTORE DI BLAME!

A milioni di chilometri dalla Terra, sopra al nuovo “mondo” creato dal Ripristinatore, Zoichi e Fuyu continuano il loro viaggio cercando di capire dove sono finiti e come poter tornare a casa. Sempre che il loro pianeta esista ancora…

Abara Master Edition

18,00 €

UN ALTRO CAPOLAVORO DELLA FANTASCIENZA NIPPONICA FIRMATO TSUTOMU NIHEI

In un remoto futuro, una città nata all’ombra di un enorme mausoleo viene sconvolta dall’attacco di un misterioso mostro di colore bianco. Un mostro che solo un uomo all’apparenza normale può fermare.

Blue Lock 1

Variant Inter

7,50 €

PANINI COMICS PRESENTA INTER X BLUE LOCK!

LA COVER VARIANT INEDITA PANINI COMICS CHE CELEBRA IL 20° SCUDETTO DELLA SQUADRA NERAZZURRA

Blue Lock torna protagonista con una cover variant celebrativa che festeggia il ventesimo scudetto dell’Inter. In chiusura di campionato, la collaborazione tra Inter e Blue Lock giunge così a una seconda importante milestone, dopo il key-visual del tour in Giappone della scorsa estate.

I celebri protagonisti del manga scritto da Muneyuki Kaneshiro e illustrato da Yusuke Nomura indossano l’iconica maglia della squadra nerazzurra utilizzata in questa stagione, in un visual tratto dal fumetto e ricolorato per l’occasione da Nicola Righi.

La Variant Inter di Blue Lock 1 sarà disponibile esclusivamente su preorder per un periodo limitato di tempo, dal 27 maggio al 4 giugno. Dalla chiusura dei preordini, ci vorranno circa 4 settimane per ricevere il prodotto.

Trattandosi di una prevendita, per evitare ritardi sulle spedizioni di prodotti con uscita precedente, una volta aggiunta una o più copie di Blue Lock 1 – Variant Inter al carrello non sarà possibile aggiungere altri prodotti che non siano altre copie della variant.

