Blue Lock annuncia una collaborazione con una squadra di calcio italiana

Blue Lock è uno dei manga sportivi più recenti incentrati sul calcio più seguiti. L’anno scorso ha debuttato anche sul piccolo schermo con la prima stagione anime e questo, in concomitanza al Mondiale di calcio disputatosi in Qatar, ha registrato un ripido aumento in termini di lettori. E questa notevole svolta per il manga scritto da Muneyuki Kaneshiro e disegnato da Yusuke ha anche portato a una serie di collaborazioni professionali. Con il presente articolo vogliamo infatti riportare che Blue Lock ha annunciato una collaborazione con una squadra di calcio italiana.

L’aggiornamento arriva da Kodansham che ha confermato il nuovo partner professionale di Blue Lock. Sembra che la squadra di calcio italiana milanese, l’Inter stia lavorando a collaborazioni speciali con con il team di Blue Lock. Questo non è il primo accordo, in quanto la serie shonen ha collaborato con il Liverpool FC lo scorso anno. Questa partnership è utile perché una squadra di calcio come l’Inter non può che dare visibilità al manga e allo stesso modo i tifosi possono avvicinarsi alle vicende di Yoichi Isagi.

L’inter in Giappone ha dato il via alla collaborazione con Blue Lock. Si tratta di un percorso di crescita che unisce i due brand e che prevederà tante novità. La famosa squadra di calcio italiana approda nel mondo dei manga in occasione del “Japan Tour 2023”.

Blue Lock ha debuttato nel 2018 sulla rivista Weekly Shōnen Magazine di Kōdansha e ha quasi raggiunto i 30 milioni di copie in circolazione. Il 12 agosto 2021 è stato annunciato un adattamento anime, prodotto dallo studio 8-Bit, trasmesso da 8 ottobre 2022 al 25 marzo 2023. E lo studio di animazione ha annunciato una seconda stagione di Blue Lock già in lavorazione e un film anime con la supervisione dei due mangaka.

Gli eventi hanno luogo dopo l’eliminazione del Giappone ai Mondiali di calcio del 2018. Così la federazione calcistica giapponese crea un programma per individuare giovani promettenti atleti e prepararli per i mondiali del 2022. Il protagonista Isagi Yōichi riceve l’invito per partecipare a questo programma. L’allenatore del programma sarà Ego Jinpachi, il cui obiettivo è quello di distruggere il calcio perdente giapponese con un metodo rivoluzionario. Questo consiste nell’isolare 300 giovani e promettenti attaccanti in una struttura simile a una prigione, chiamata “Blue Lock” e sottoporli a un rigoroso allenamento per dare vita all’attaccante più egoista e migliore del mondo.

Fonte – Comicbook