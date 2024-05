Jujutsu Kaisen 258: il nuovo capitolo svela il potere divino di Sukuna

I capitoli più recenti del manga di Jujutsu Kaisen hanno apportato dei cambiamenti nello scontro tra gli stregoni e il temibile Sukuna. Nonostante le cose per Yuji Itadori stanno cambiando, il nuovo capitolo della serie sta portando gli eventi su un altro livello visto che Sukuna ha iniziato ad attingere al suo potere divino. Durante l’arco del Shinjuku Showdown, Yuji e gli stregoni sopravvissuti hanno provato tutto il possibile per infliggere qualsiasi tipo di danno al loro nemico. Sukuna non ha semplicemente contrastato tutti i loro tentativi, ma adesso sta diventando ancora più forte mentre la lotta continua.

È stato anticipato precendentemente nei capitoli di Jujutsu Kaisen che Sukuna si stava ancora trattenendo. Questo perché non si era mai sentito veramente in difficoltà da nessuno degli avversari che aveva affrontato finora. Prima sembrava che potesse semplicemente vantarsi delle sue abilità latenti, ma ora tutto inizia a cambiare visto che Yuji ha iniziato a sfruttare il suo vero potenziale attraverso la Tecnica Maledetta. E questo ha spinto Sukuna a prendere sul serio le cose contro il suo primo vero sfidante.

Il capitolo 258 di Jujutsu Kaisen riprende subito dopo che Yuji riesce a collegarsi al corpo di Sukuna con una serie di Black Flash andati in porto. Ciò ha portato il Re delle Maledizioni a fare marcia indietro e a utilizzare una versione più debole della tecnica di espansione del dominio. Mentre Yuji e gli altri stregoni pensavano di essere in grado di sfuggire al pericolo dopo aver resistito per un periodo abbastanza lungo al colpo diretto della tecnica, questo altro non era che il primo dei piani d’attacco di Sukuna.

Mentre Yuji celebra l’essere riuscito a resistere abbastanza a lungo fino a sopravvivere al Santuario Malevolo di Sukuna per poi preparare un suo contrattacco, il Re delle Maledizioni conclude il capitolo con l’apertura della sua tecnica della Fiamma Divina. Questa era la tecnica infuocata già vista durante l’incidente di Shibuya, ma fino ad ora non aveva un nome ufficiale. Se questa tecnica è distruttiva come lo era allora, Yuji e gli altri sono in pericolo molto più di quanto credano, dato che Sukuna non ha nemmeno iniziato a usare le sue tecniche migliori finora nel combattimento.

Fonte – Comicbook