One Piece: Oda svela il processo di creazione della cover del capitolo 1113

Il nuovo capitolo di One Piece ha rilasciato un’altra notizia bomba e il famoso mangaka ha rivelato il proprio processo di creazione che l’ha portato al realizzare la cover del capitolo 1113 del manga. Il manga di One Piece si trova sempre di più nel momento più culminante degli eventi dell’arco finale, dato che l’Arco di Egghead ha raggiunto un nuovo punto di svolta.

Come ogni altro capitolo precendente realizzato, il mangaka della serie, Eiichiro Oda, ha presentato la cover del capitolo 1113. Questo permette ai fan di distrarsi per un attimo sull’intensa storia che sconvolge i lettori.

Nello specifico, si tratta della copertina del capitolo 1113 di One Piece, con Oda che ha disegnato una spread a colori con tutti i Cappelli di Paglia riuniti e Nico Robin al centro di tutti. È qui che Oda ha effettivamente soddisfatto quella richiesta e ha mostrato come potrebbe apparire il gioco degli scacchi con i membri della ciurma protagonista come pedine. Il contenuto visibile di seguito, permette a tutti di vedere come ha preso vita la cover in questione, come anche notare la serie di bozze che Oda ha dovuto realizzare prima di arrivare al design finale.

Al momento il capitolo 1113 è disponibile per la lettura gratuitamente sull’app MangaPlus di Shueisha. Ma oltre al manga i fan sono impegnati anche con la serie animata, che ha debuttato quest’anno proprio con l’arco di Egghead. Attualmente tutti gli episodi sono disponibili in streaming sia su Crunchyroll che su Netflix.

Con il debutto dell’arco di Egghead sul piccolo schermo, Toei Animation sancito la fine dei lunghissimi eventi di Wano. Ma adesso altri stanno per venire alla luce, a cominciare dalle novità legate ai nuovi personaggi e al cast del doppiaggio di One Piece per il nuovo arco in corso.

Infatti per la prima volta ha debuttato Vegapunk, lo scienziato che è doppiato da Yohei Tadano. Invece Shuhei Sakaguchi è nei panni di Shaka, Aya Hirano presta la sua voce a Lilith, Ryoko Shiraishi è la voce giapponese di Edison, Tokuyoshi Kawashima nei panni di Pitagora, Kaede Hondo nei panni di Atlas e Mutsumi Tamura che interpreta York.

Fonte – Comicbook