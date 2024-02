Il manga di One Piece rimane uno dei migliori rappresentanti del genere shonen mai visti e mai pubblicati sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha. Eiichiro Oda sarà per sempre nella storia dei manga per quello che continua a fare nonostante il manga abbia debuttato ormai quasi 27 anni fa. Attualmente il manga si trova nella sua fase finale, con i Pirati di Cappello di Paglia che si trovano al momento sull’isola di Egghead. Si tratta di un luogo diverso da tutti gli altri che i fan hanno visto nella serie, in quanto è il più tecnologicamente sviluppato e all’avanguardia. Non a caso viene chiamata l’isola del Futuro e in questo arco narrativo i fan hanno potuto scoprire tantissime novità, nella maggior parte dei casi sconvolgenti.

Da quando Oda ha cominciato a disegnare questo arco narrativo, ha rivelato alcuni misteri, segreti e aggiornamenti legati a personaggi con poche apparizioni nel manga in generale. Inoltre l’arco precedente, quello di Wano, ha inevitabilmente escluso tanti sviluppi narrativi legati al resto dei personaggi della serie. Al momento l’arco attualmente in corso sta raggiungendo la fase culminante, che dovrebbe sancirne la sua conclusione. E alla luce delle tante novità emerse e descritte da Oda con la presente discussione vogliamo analizzare e approfondire le 5 rivelazioni più importanti dell’arco di Egghead.

One Piece – Le 5 rivelazioni più importanti dell’arco di Egghead

Shanks vs Kidd La storia di Kuma e il suo legame con Bonney La verità sul Reverie e la scomparsa regno di Lulucia L’introduzione della Cross Guild Il ritorno di Dori e Brogi

5) IL RITORNO DI DORI E BROGI

Una delle rivelazioni che bisogna necessariamente approfondire è sicuramente il ritorno di due pirati iconici non solo di One Piece, ma in particolare per Rufy e la sua ciurma. Stiamo parlando di Dori e Brogi, due giganti originari di Elbaf ed entrambi due capitani dei Pirati giganti guerrieri. Questo duo pirata ha debuttato nella serie quando i Cappelli di Paglia erano arrivati su Little Garden, e in questo luogo Brogi iniziò cento anni prima dell’inizio della narrazione un duello mortale con Dori, che divenne così il suo perenne rivale. Tuttavia lo considera comunque un onorevole compagno e un fratello d’armi, tanto da piangere per una sua presunta morte. Brogi è riconoscente verso i Pirati di Cappello di paglia per aver preservato l’onore del suo duello con Dori. E adesso entrambi sono tornati nel manga dopo tanti anni dalla loro ultima apparizione, per salvare Rufy e la sua ciurma dall’attacco del Governo Mondiale capitanato da Saturn.

4) L’INTRODUZIONE DELLA CROSS GUILD

Oda ha introdotto tanti personaggi nel corso degli anni della serializzazione del manga, ma non è nuovo alle alleanze tra pirati. Ed è quello che ha rivelato con l’attuale arco narrativo, in quanto i fan hanno potuto scoprire la Cross Guild. Si tratta di un’organizzazione creata da Crocodile e Drakul Mihawk dopo lo scioglimento della Flotta dei sette, ma pubblicamente ritenuta comandata da Bagy, divenuto imperatore proprio a causa di tale fraintendimento. La Cross Guild è molto interessante da tenere d’occhio in quanto mette delle taglie sulle teste dei marine, caratterizzate da un numero di stelle o corone. Ogni stella corrisponde a un forziere di tesori da 100.000.000 Berry, mentre ogni corona a 1.000.000.000 Berry. Ciò rende anche i marine bersagli dei cacciatori di taglie, oltre che dei civili.

3) LA VERITA’ SUL REVERIE

Una delle novità dell’arco di Egghead è l’aggiornamento sulle azioni di Sabo. Il capo di stato maggiore dell’Armata rivoluzionaria infatti era accusato di aver ucciso il Re di Alabasta e padre di Bibi, Cobra, durante l’ultimo Reverie. Ma in qualche modo Sabo riesce a mettersi in contatto con il quartier generale dell’Armata Rivoluzionaria dicendo a Dragon di non essere stato lui ad assassinare Cobra e anche molto altro. Infatti spiega di aver visto qualcuno sedersi sul Trono Vuoto, collocato in una grande stanza all’interno del palazzo di Pangea di Marijoa. Nessuno può sedercisi ed è vuoto perché rappresenta la pace e l’uguaglianza di tutti i Re del mondo. In realtà, il trono è occupato da Im, che ha autorità persino sugli astri di saggezza.

2) LA STORIA DI KUMA E IL SUO LEGAME CON BONNEY

Kuma ha sicuramente sconvolto tutti i lettori di One Piece. Conosciuto come membro della Flotta dei Sette prima e Arma di distruzione del Governo Mondiale dopo, in realtà è probabilmente uno dei personaggi con il passato più sconvolgente di sempre. Tutti ricorderanno il suo debutto nei momenti finali dell’arco di Thriller Bark, dove ha permesso alla ciurma di Rufy si salvarsi grazie al sacrificio di Zoro. Kuma era un bambino felice e amato dai suoi genitori, ma per via del suo sangue da Bucaniere ha subito prima la persecuzione dai Draghi Celesti e poi vissuto una vita da schiavo. Riesce a tornare libero, ma la sua vita sarebbe cambiata in modo incredibile. Kuma era molto legato a Ginny, ossia la madre di Bonney, che adotta dopo la morte della madre. Affetta dalla stessa malattia di sua madre, Kuma fa di tutto per trovare una cura e ci riesce conoscendo Vegapunk. Ma per poter sostenere le spese di questa cura, Kuma deve accettare di trasformarsi per sempre in un cyborg perdendo il libero arbitrio.

1) SHANKS VS KIDD

Shanks è probabilmente il personaggio più amato dai fan ma anche il più misterioso. Infatti nonostante il manga sia in corso da oltre 20 anni sono ancora molti i misteri che aleggiano intorno all’Imperatore del Mare. Una delle cose che si sanno di Shanks però, è la sua straordinaria forza in combattimento, in quanto, nonostante abbia solo un braccio, è sempre riuscito a tenere testa ai pirati più potenti mai visti. E nell’arco di Egghead i fan hanno finalmente avuto un assaggio del suo potere, vedendolo in azione contro Kidd sull’isola di Elbaf. Prevedendo i danni dell’attacco di Kidd con L’Haki della percezione, lancia un singolo e potente fendente, chiamato Kamusari, con il quale non solo sconfigge Kidd, ma abbatte la sua nave e la sua ciurma.