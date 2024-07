One Piece: Oda disegna la pagina a colori del capitolo 1121

Il manga di One Piece ha raggiunto una nuova fase cruciale dell’Arco di Egghead con il nuovo capitolo della serie. E il manga ha condiviso un divertente video in time-lapse che vede Eiichiro Oda realizzare da zero la doppia pagina a colori del capitolo 1121. Gli ultimi capitoli di One Piece hanno mostrato ai fan una situazione ancora più intensa e confusionaria per Rufy e i Cappelli di Paglia. L’obiettivo principale della ciurma protagonista adesso è di fuggire sani e salvi dall’isola. I Cinque Astri di Saggezza stanno usando tutta la loro forza per eliminarli, ma ci vuole ben altro.

L’Arco di Egghead rappresenta il primo arco narrativo della saga finale del longevo franchise shonen di Eiichiro Oda. E questo ha mostrato ai fan tantissime novità come il debutto di Vegapunk che ha rivelato alcuni grandi segreti sul mondo. Sebbene ciò abbia sollevato più domande che risposte, il capitolo più recente ha chiarito che la serie ha dato ufficialmente il via alla corsa finale verso il One Piece. Ma per la cover dell’ultimo capitolo, è possibile dare un’occhiata al processo di disegno di Oda nella realizzazione della cover del capitolo 1121 di seguito.

Il capitolo 1121 di One Piece prevede diversi eventi importanti con conseguenze enormi per il futuro della serie. Ma non lo si direbbe guardando la copertina del capitolo stesso. Come molti dei capitoli precedenti del manga, la pagina a colori in sé, non si collega in alcun modo al contenuto reale del capitolo. In modo abbastanza esilarante, il processo dietro le quinte di Oda mostra che il mangaka lavora a più idee prima di stabilirsi sulla versione finale con Nami e i Cappelli di Paglia per l’estate.

Al momento tutti i capitoli di One Piece si possono leggere sull’app di Shueisha, Manga Plus. Per quanto riguarda invece la serie anime, anche questa adatta l’arco di Egghead. Non a caso l’ultimo episodio trasmesso ha visto il ritorno di Shanks che ha combattuto e annientato Kidd con un solo colpo, dimostrando ancora una volta perché è considerato tra i pirati più potenti di sempre.

Fonte – Comicbook