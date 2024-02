Jujutsu Kaisen: il manga svela il segreto sull’ultimo dito di Sukuna

Da quando Jujutsu Kaisen ha fatto il suo debutto sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha i fan hanno conosciuto il protagonista principale e anche il villain principale della serie. Yuji è entrato in diretto contatto con Sukuna mangiando le sue dita per salvare i suoi amici. Questo evento ha scatenato una serie di vicissitudini che ha costretto il protagonista a vivere in un certo modo e a superare sfide traumatiche. Inoltre le dita del Re delle Maledizioni nascoste e da trovare sono 19. In questi giorni, il manga ha rivelato tutte le dita di Sukuna tranne l’ultima, e Gege Akutami nell’ultimo capitolo ne ha rivelato il segreto.

Il capitolo 251 di Jujutsu Kaisen ha rivelato infatti che era Yuta a ospitare il dito di Sukuna. Durante lo scontro tra Yuta e Sukuna, lo stregone ha svelato il suo dominio per contenere la lotta. Infatti si serve di una serie di tecniche maledette contro Sukuna, inclusa quella dell’avversario.

Dopotutto, Yuta ha dimostrato di sapere usare l’abilità di fendere di Sukuna solo assorbendo parte del suo potere. Lo ha fatto facendo mangiare a Rika l’ultimo dito di Sukuna. Pertanto, abbiamo appreso dove si trovava il dito di Sukuna, che gli era sfuggito. Non si sa se avrà modo di recuperare il dito, dato che riguardo le altre 19 dita, Sukuna le ha assorbite attraverso Yuji o Megumi.

Chiaramente, il Re delle Maledizioni è al massimo del suo potere in questo momento, proprio grazie alle dita che ha assorbito. Ora, rimane da scoprire se riuscirà a riprendere il suo ultimo dito dopo l’assorbimento di Yuta. Non resta che continuare a seguire gli sviluppi del manga per vedere come si concluderà questo scontro.

Il manga scritto e disegnato da Gege Akutami si concentra su Yuji Itadori, il protagonista principale che mangia un dito maledetto per salvare un compagno di classe. Quel dito appartiene a Ryomen Sukuna, un essere potentemente malvagio conosciuto come il Re delle Maledizioni, che inizialmente vive nell’anima di Itadori. Guidato dagli stregoni dell’Istituto di Arti Occulte di Tokyo, Yuji Itadori si unisce a quest’organizzazione che combatte le maledizioni.

