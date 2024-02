One Piece 1095: anticipazione e data di uscita del prossimo episodio

L’anime di One Piece ha raggiunto una nuova fase dell’Arco di Egghead e in attesa dei prossimi eventi è possibile tuffarsi nell’episodio 1095 con la prima anticipazione e la data di uscita ufficiale. One Piece ha da poco dato il via all’adattamento anime dell’arco di Egghead. E con esso ha introdotto Rufy e i Cappelli di Paglia a un mondo mai visto prima, pieno di ogni sorta di strana tecnologia presente nel misterioso laboratorio di Vegapunk. Ma le cose iniziano a farsi sempre più intriganti e l’arco di One Piece ha iniziato a preparare il terreno per gli sviluppi narrativi che arriveranno nei prossimi episodi.

One Piece ha concluso l’episodio più recente con il resto dei Cappelli di Paglia che finalmente riesce ad arrivare sull’isola di Egghead. E qui si sono resi conto che esisteva un nuovo tipo di Pacifista che assomigliava a un giovane Jinbe. Al momento non si sa cosa accadrà dopo, ma l’anticipazione dell’episodio 1095 dell’anime lascia intendere che i Cappelli di Paglia affronteranno questa potente nuova arma in uno scontro sorprendente a cui potrebbero non essere in grado di competere.

L’episodio 1095 di One Piece si intitola “Il cervello di un genio – Sei Vegapunk!” e di seguito ne riportiamo una breve sinossi:

“Le possibilità della scienza sono infinite! La ricerca è già iniziata! Il loro insondabile spirito di indagine travolge i Cappelli di Paglia. Bene e male. Saggezza e avidità. Tutte le menti traboccanti sparse in ogni direzione ora si riuniscono qui!”

L’episodio 1095 di One Piece farà il suo debutto in Giappone il 25 febbraio e ricordiamo che sarà trasmesso in streaming sia su Crunchyroll che su Netflix.

Tutti i fan che seguono il manga sanno che c’è ancora tanto da scoprire nell’adattamento anime, ma e presto Toei delizierà tutti i fan con nuovi sviluppi narrativi. L’arco di Egghead è molto particolare in quanto spazierà tanto da un personaggio all’altro, rendendolo inevitabilmente molto più dinamico rispetto a tutti gli altri visti in precedenza.

Fonte – Comicbook