Uncle $crooge and the Infinity Dime: Zio Paperone sbarca alla Marvel

Per la prima volta la Marvel Comics pubblicherà una storia a fumetti di uno dei personaggi simbolo della propria “casa madre”, la Disney, ovvero Zio Paperone.

A giugno infatti uscirà lo speciale Uncle $crooge and the Infinity Dime, scritto da un autore di primissima grandezza come Jason Aaron, che dopo anni di escusiva Marvel (in cui ha firmato anche i fumetti di Star Wars e Conan il Barbaro, oltre ad Avengers, X-Men e tanti altri) ora sta lavorando anche su altre icone come Batman e Superman alla DC e le Tartarughe Ninja alla IDW.

Aaron farà squadra con un gruppo di celebri artisti di Paperone tra cui Paolo Mottura, Francesco D’Ippolito, Vitale Mangiatordi e altri ancora, per fondere magistralmente l’amato mondo di Zio Paperone con i tratti distintivi della narrazione Marvel Comics.

Da quando ha debuttato quasi 80 anni fa nel leggendario fumetto di Carl Barks Natale sulla Montagna dell’Orso, Paperone ha mantenuto un posto di rilievo nella storia del fumetto, protagonista di molte serie personali di successo prima di conquistare il resto della cultura pop con le sue varie e memorabili apparizioni nell’animazione. L’eredità unica di Zio Paperone nel settore, così come il tipo di imprese per cui è famoso, lo rendono il candidato perfetto per la prima incursione della Marvel Comics nell’immaginario dei fumetti Disney. Lo speciale over-size riproporrà anche Natale sulla Montagna dell’Orso, in modo che i lettori possano rivivere l’innovativa prima apparizione di Scrooge mentre entra in questa nuova entusiasmante era!

Uncle $crooge and the Infinity Dime vedrà Zio Scrooge imbarcarsi in una delle più tradizionali avventure Marvel, mentre esplora il Multiverso per impedire a uno Zio alternativo e contorto di diventare l’onnipotente e incomprensibilmente ricco Zio Paperone-Supremo! Lungo il percorso, la storia introdurrà nuove ed entusiasmanti versioni dell’iconico magnate dal cuore d’oro e vedrà le apparizioni del nipote di Paperone, Paperino, dei nipoti Qui, Quo e Qua e del suo cast di supporto, tra cui Archimede Pitagorico!

For the first time ever, a Disney comic book icon sets off on a new #MarvelComics adventure! ‘Uncle $crooge and the Infinity Dime’ #1 hits stands this June. Learn more: https://t.co/It7tObPd7j pic.twitter.com/pcC9A18fsj — Marvel Entertainment (@Marvel) February 22, 2024

È la storia che non vi aspettavate! Uno dei più grandi personaggi della storia dei fumetti si lancia nella sua avventura più epica, come solo la Marvel sa fare! Quando il favoloso salvadanaio di Zio Paperone viene rubato da un colpevole sconvolgente, il papero più duro del mondo deve intraprendere una missione diversa da tutte le altre, insieme a una sorprendente serie di alleati: altre versioni di se stesso!

Jason Aaron ha parlato così del suo approccio a Paperon de’ Paperoni:

“Per quanto mi riguarda, è innegabile che Zio Paperone sia uno dei più grandi personaggi della storia del fumetto. E non mi riferisco solo ai fumetti con animali parlanti. Intendo tutti i fumetti di sempre, nessuno escluso. La ricca storia di Zio Paperone, piena di azione, comprende alcuni dei fumetti d’avventura più emozionanti mai creati, da creatori leggendari come Carl Barks e Don Rosa. È una delle emozioni più forti della mia carriera poter creare questa epica avventura cosmica per il Papero più ricco del mondo, che vuole onorare la storia leggendaria del personaggio e allo stesso tempo portarlo in luoghi selvaggi, nuovi e inesplorati come solo la Marvel sa fare”.

L’editor Mark Paniccia non ha nascosto il suo entusiasmo per il progetto:

“Non è un gioco di parole, ma mi sono sentito come se avessimo vinto la lotteria quando abbiamo saputo che avremmo fatto un fumetto di Paperon de’ Paperoni! Questa è una collaborazione davvero storica tra due potenti giganti dell’intrattenimento e il talento di questo albo è oro colato! La sceneggiatura di Jason è piena di cuore e umorismo, con molta azione e alcuni colpi di scena inaspettati! Il team artistico sta realizzando la classica magia Disney e l’entusiasmo dei nostri copertinisti è stato a dir poco incredibile”.