Le Superman Superstars sbarcano su Action Comics

Nel corso del panel Metropolis All-Stars la DC Comics ha annunciato un profondo rinnovamento per la storica collana Action Comics, che nel 2024 si trasformerà in un’antologia con team creativi a rotazione, le cosiddette Superman Superstars.

La prima fase di Superman Superstars sarà la saga I, Bizzarro, che si dipanerà su Action Comics 1061-1063 e sarà scritta da Jason Aaron, da poco approdato in DC con la miniserie Batman: Off-World dopo 15 anni in esclusiva per la Marvel.

In collaborazione con l’artista John Timms, beniamino dei fan, Aaron non vede l’ora di condividere con i lettori la sua interpretazione dell’iconico supereroe della DC:

“Scrivo fumetti da quasi vent’anni e ho sicuramente vissuto la mia parte di momenti speciali e progetti emozionanti lungo il percorso, ma scrivere Superman per la prima volta, sulle pagine di Action Comics, l’albo che ha dato il via a tutto, è uno degli onori più importanti della mia carriera”, ha dichiarato Aaron. “Quindi io e il fantastico John Timms stiamo facendo del nostro meglio per dare ai lettori una storia di Superman piena di azione e sorprese, la più Bizzarra di tutte le storie di Bizzarro, in quella che Bizzarro stesso definirebbe la peggiore storia di Bizzarro mai raccontata’!”.

Il secondo team di Superman Superstars entrerà in scena a partire da Action Comics #1064 di aprile: lo scrittore Joshua Williamson e il disegnatore Rafa Sandoval uniscono le forze per riportare Brainiac nell’Universo DC in grande stile, sconfinando anche nella serie dedicata a Superman dello stesso Williamson, il quale ha dichiarato:

“Abbiamo preparato l’epico ritorno di Brainiac fin da Superman #1 e dall’inizio di Dawn of DC. Questo crossover avrà enormi ramificazioni non solo per Superman ma per tutto l’Universo DC. Inoltre, è una divertente corsa sulle montagne russe con Superman, Lex Luthor, Lobo, Supergirl e la Super-Famiglia contro Brainiac e un esercito czarniano. Sarà pieno di sorprese, nuove idee e lo stesso tipo di tono che presentiamo nella serie di Superman. Sono entusiasta di lavorare di nuovo con Rafa, e le pagine sono state pazzesche. È tutto ciò che amo di Superman e della sua mitologia, ma alzato al massimo”.

L’attuale scrittore di Action Comics, Phillip Kennedy Johnson, dovrebbe continuare a lavorare su progetti legati alla Super-Famiglia, mentre per i successivi cicli di Action Comics dovrebbe fare il tanto atteso esordio sulle serie regolari dell’Azzurrone Mark Waid, che nonostante sia da decenni uno degli autori più importanti di casa DC non ha mai avuto l’opportunità di scrivere una delle serie regolari di Superman.