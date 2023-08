Jason Aaron torna alla DC con una mini su Batman

Jason Aaron torna a scrivere per la DC con la miniserie Batman: Off-World dopo 15 anni in esclusiva per la Marvel.

Questa miniserie in sei numeri rappresenta solo la seconda volta in cui Jason Aaron firma un progetto ambientato nell’universo narrativo di Batman e soci dopo lo special del 2008 Joker’s Asylum: Penguin. Nonostante la fama di Aaron sia nata proprio all’interno dell’etichetta Vertigo della DC con opere come Scalped e The Other Side, poco dopo quella storia l’autore ha firmato il contratto di esclusiva con la Marvel che l’ha portato alle sue pluriennali gestioni di Ghost Rider, Wolverine, Thor e Avengers, per i quali ha recentemente firmato saga Avengers Assemble che ha rappresentato un addio a un po’ tutti i personaggi che ha scritto in questi anni, oltre alla serie che ha profondamento ridefinito il personaggio di Punisher.

Dopo tanto tempo Aaron torna alla DC e ha grandi progetti per un certo detective del Cavaliere Oscuro.

After penning some of the biggest and most influential Marvel comics of the past 15 years, writer Jason Aaron is finally returning to DC for a new limited series called Batman: Off-World. https://t.co/RIcfRmdWx4 pic.twitter.com/cmW4a6K0VQ — IGN (@IGN) August 14, 2023

IGN ha infatto rivelato in esclusiva Batman: Off-World, una serie limitata di sei numeri che vede Jason Aaron in coppia con l’artista Doug Mahnke (Detective Comics, Lanterna Verde) e l’inchiostratore Jamie Mendoza. Come suggerisce il titolo, Off-World trascinerà Batman lontano dalla Terra e in una rara missione in solitaria su un mondo alieno.

Ecco la descrizione ufficiale della DC per Batman: Off-World #1:

Una notte di routine a Gotham City per un giovane Batman si rivela tutt’altro che di routine quando il combattente del crimine si trova di fronte a un tipo di nemico che non ha mai affrontato prima: uno proveniente da oltre le stelle! Un universo di possibili minacce aliene porta Batman a prendere un’audace decisione: avventurarsi da solo, per la prima volta, negli estremi confini del cosmo, dove il Cavaliere Oscuro dovrà affrontare la lotta della sua vita!

Lo scrittore superstar Jason Aaron presenta la sua prima storia di Batman, in collaborazione con l’artista di successo Doug Mahnke, per un racconto unico e brutale:

“Mi sono innamorato dei fumetti grazie alla DC. I primi albi che il mio giovane e barbuto io abbia mai preso dallo scaffale di una drogheria sono stati New Teen Titans, World’s Finest e Batman. Serie che hanno aperto le porte a un universo di storie che avrebbero letteralmente cambiato il corso della mia vita. È quindi con grande onore ed eccitazione che finalmente posso fare il mio debutto come scrittore DC, con una storia di Batman che porta un giovane Cavaliere Oscuro nel suo primo viaggio nei lontani e meravigliosi confini del cosmo DC”.