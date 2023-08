Batman Vs Robin: Lazarus Planet 1 | Recensione

Tobia Brunello 2023-08-10T18:00:10+02:00 Autori: Mark Waid, Mahmud Asrar Formato: 17X26, 40 pp., S., colori Prezzo: € 5,00 (Variant 7,00 €) Casa Editrice: Panini Comics Provenienza: USA Data di pubblicazione: 15/06/2023

L’universo DC negli ultimi tempi è segnato da numerosi eventi che si sovrappongono l’uno con l’altro: per quanto riguarda Batman e Robin non ha fatto in tempo a concludersi Shadow War che è scoppiata la Crisi Oscura sulle Terre Infinite, e mentre quest’ultima è ancora in corso ecco iniziare Batman Vs Robin: Lazarus Planet (senza contare che Batman è stato protagonista anche di Flashpoint: Beyond).

Quello che inizia sulle pagine del decimo numero della testata ombrello di Panini DC Select in realtà inizia come una miniserie abbastanza centrata sul mondo dell Bat-famiglia, tirando del fila della conclusione della serie Robin (in cui Damian Wayne ha girato il mondo in seguito alla morte di Alfred Pennyworth) e dell’evento Shadow War, che ha visto Batman affrontare le conseguenze della morte di Ra’s Al Ghul.

In originale infatti Batman vs Robin è sfociato in maniera imprevista in Lazarus Planet, evento che si è allargato a tutto l’universo DC e che si svolge interamente tra il penultimo e l’ultimo numero della miniserie, fungendo da tassello fondamentale dell’affresco narrativo che dalla conclusione di Crisi Oscura sulle Terre Infinite porta a Dawn of DC.

Quella che quindi inizialmente sembra una storia abbastanza contenuta ed isolata si rivelerà in seguito ben incastonata nella continuity più generale. Il fatto di uscire però mentre l’altro grande evento DC è ancora in corso costringe Mark Waid ad iniziare la vicenda in una sorta di “bolla narrativa”: i personaggi sono posizionati nel bel mezzo della vicenda con ben poco contesto e spiegazioni.

A ricostruire tutti i pezzi del puzzle, Batman Vs. Robin: Lazarus Planet è una storia che si alimenta di numerosi elementi sviluppati in numerose storie più o meno, ma inizialmente sembra quasi una storia slegata dal normale corso degli avvenimenti del Pipistrello, evitando con cura di suggerire se si svolga prima o dopo gli eventi di Crisi Oscura sulle Terre Infinite.

Al di là di questo, Waid imbastisce una storia che porta Batman decisamente al di fuori delle sua consueta area d’azione, mettendolo di fronte ad un nemico (già affrontato nella serie “flashback” Batman/Superman: I Migliori del Mondo) appartenente alla sfera magica del DC Universe.

Alla base della rivolta di Robin contro Batman c’è infatti il demone Nezha, alleato alla bisnonna di Damian (e madre di Ra’s Al Ghul) Madre Anima: sarà proprio l’utilizzo della magia a scatenare il potere dei Pozzi di Lazzaro sul pianeta, portando al vero e proprio evento Lazarus Planet.

Robin, sotto questa influenza malvagia e grazie a vari manufatti magici e alcuni potenti mistici sotto controllo (nel primo episodio usa come sottoposti Jakeem Thunder e il Tim Hunter di Books of Magic) sferra un attacco a Batman che trova un inaspettato alleato nel misteriosamente risorto maggiordomo Alfred.

Questo primo numero di Batman vs Robin: Lazarus Planet è completamente improntato all’azione, mettendo in scena lo scontro padre-figlio nei meandri della Bat-Caverna, ma si concede anche una sorta di capatina nell’horror, quando nel finale rivela il fato di vari eroi magici, in primis Zatanna. Mahmud Asrar è un disegnatore abilissimo sia nel rappresentare l’azione ipercinetica che nel creare atmosfere inquietanti e spaventose, rendendolo una scelta più che appropriata per mettere in scena la storia imbastita da Waid.