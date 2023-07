Outsiders: Batwoman e Batwing sono la nuova versione di Planetary

Il team degli Outsiders torna con una nuova formazione, composta da Batwoman (Kate Kane) e Batwing (Luke Fox), e una nuova missione, ispirata al classico terzetto protagonista della serie Wildstorm Planetary.

La serie di 12 numeri – la prima dedicata agli Outsiders dopo tre anni – sarà scritta da Collin Kelly e Jackson Lanzing e disegnata da Robert Carey, e si concentrerà sulla ridotta formazione di Batwoman, Batwing e una nuova versione femminile di Drummer (membro dell’originale Planetary) che rivalutano il loro posto a Gotham City. Delusi dagli eventi dell’imminente Gotham War, i due decidono di reinventarsi come archeologi, scavando nella storia dell’universo DC, piuttosto che come normali supereroi.

La nuova serie è stata annunciata durante il panel Gotham City della DC al San Diego Comic Con di quest’anno, durante il quale Collin Kelly ha detto:

JUST ANNOUNCED

The Hivemind’s digging into the darkest forgotten corners of the DC Universe for twelve issues of truly weird pop-culture adventure archeology.

This book is an impossible dream.

OUTSIDERS

Hivemind x Robert Carey

Winter 2023

From @DCOfficial / @thedcnation pic.twitter.com/sNZzP6L65y

— Jackson Lanzing (@JacksonLanzing) July 20, 2023