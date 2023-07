Godzilla contro Kong contro la Justice League

Con un annuncio a sorpresa durante il primo giorno del San Diego Comic-Con, DC e Legendary Comics in collaborazione con Toho International hanno annunciato una miniserie crossover di sette numeri intitolata Justice League vs Godzilla vs Kong.

Nella miniserie, una missione della Justice League per arrestare la Legion of Doom va storta, indebolendo i muri tra le realtà e permettendo al Monsterverse – l’universo narrativo che include i film Godzilla, Godzilla: King of Monsters, Kong: Skull Island e Godzilla vs. Kong – di invadere il DCU.

JUSTICE LEAGUE vs. GODZILLA vs. KONG

7-Issue Series launching October 2023! @DCOfficial @LegendaryComics Art by: Drew Johnson & Christian Duce pic.twitter.com/tApoAnJdA5 — Legendary (@Legendary) July 20, 2023

Brian Buccellato e Christian Duce sono il team creativo della serie. “Ho avuto la fortuna di scrivere la maggior parte dei leggendari supereroi DC in passato, dal mio periodo di lavoro su The Flash, Detective Comics e Injustice. Questa volta ho la possibilità di costruire qualcosa in scala molto più grande, usando tutti i giocattoli in due diverse scatole di sabbia. È davvero emozionante aprire sia l’Universo DC che il Monsterverse di Legendary per questo progetto da sogno“, ha dichiarato Buccellato in un comunicato sulla serie, aggiungendo che Duce e il colorista Luis Guerrero sono “partner perfetti in questa impresa oversize. Christian è stato magistrale nel gestire l’enorme portata della storia in termini di momenti dei personaggi, mostri scatenati e grandi azioni dei supereroi. E la splendida tavolozza e la resa di Luis sono un complemento straordinario all’arte di Christian“.

#Godzilla and #Kong will face off against the Justice League in a new comic series titled “Justice League vs. Godzilla vs. Kong” coming this October. pic.twitter.com/eNSAZ5JFHk — Kaiju News Outlet (@KaijuNewsOutlet) July 19, 2023

“Ci sono stati un paio di crossover classici da quando ho iniziato a leggere fumetti: Superman contro The Amazing Spider-Man, The Uncanny X-Men e New Teen Titans – e speriamo che Justice League contro Godzilla contro Kong si aggiunga a quella lista di incontri indimenticabili“, ha dichiarato Robert Napton, SVP & Publisher, Legendary Comics. “Sono grato a tutti i membri della DC, della Legendary Entertainment e della Toho International per l’appassionato supporto che abbiamo ricevuto per far collidere questi mondi!”.

Ulteriori informazioni sul crossover saranno fornite durante il panel Jim Lee & Friends della DC al San Diego Comic-Con, venerdì alle 18 nella sala 6A, e durante Legendary Comics: From Monsterverse to Dune and Beyond, sabato alle 15:00 nella sala 28DE.