Godzilla vs Kong: titolo ufficiale, prima sinossi e data di uscita del sequel!

Godzilla vs Kong è arrivato nei cinema alcuni anni fa e con il presente articolo siamo entusiasti di condividere alcune importanti novità sul sequel di MonsterVerse. Infatti riportiamo che il titolo del sequel sarà Godzilla x Kong: The New Empire.

Il regista Adam Wingard tornerà a occuparsi della supervisione del progetto dopo il suo lavoro su Godzilla vs Kong. Una serie di componenti del cast torneranno a recitare in Godzilla x Kong: The New Empire, tra cui Rebecca Hall, Brian Tyree Henry e Kaylee Hottle. In questo film appariranno anche nuovi attori come Dan Stevens, Fala Chen e Rachel House.

Nella dichiarazione odierna, la Warner Bros Pictures ha anche espresso le prime parole sul nuovo film di MonsterVerse. “Nel 2021, Monsterverse ha prodotto Godzilla vs. Kong, un vero evento culturale che ha visto due Titani cinematografici affrontarsi in una spettacolare battaglia sul grande schermo che ha sbancato il botteghino globale“.

La Warner Bros ha anche condiviso che Godzilla x Kong: The New Empire è l’emozionante quinto film della serie Monsterverse, che vedrà i leggendari Titani, Godzilla e Kong, unirsi per affrontare una minaccia mondiale così terrificante che nessuno dei due potrebbe sopravvivere da solo.

Al momento, soni pochi i dettagli riguardo questo sequel, ma, dopo il suo annuncio, i fan hanno condiviso i loro desideri legati, ad esempio, ai titani che vorrebbero vedere apparire nel MonsterVerse.

Alcuni si sono chiesti se Godzilla o Kong introdurranno le loro famiglie nel sequel, come i loro figli. E data l’idea che lascia presagire il titolo di questo sequel, non sarebbe nemmeno improbabile visto che i fan vedranno un nuovo impero.

Attualmente, Godzilla x Kong: The New Empire è previsto per il cinema il 15 marzo 2024. Possiamo anche riportare la sinossi del nuovo progetto.

Quest’ultimo capitolo del franchise di Monsterverse segue l’esplosiva resa dei conti di Godzilla contro Kong con una nuovissima avventura cinematografica. Questa mette l’onnipotente Kong e il temibile Godzilla contro una colossale minaccia sconosciuta nascosta nel nostro mondo, sfidando la loro stessa esistenza. Il presente film approfondirà ulteriormente le storie di questi Titani, le loro origini e i misteri di Skull Island e molto altro. Svelerà anche la mitica battaglia che ha contribuito a forgiare questi esseri straordinari, legandoli all’umanità per sempre.

